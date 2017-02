Klinikclowns zaubern Lächeln in die Gesichter

Die beiden Clowns mit den Künstlernamen Dr. Willi Schmarrn und Frau Dr. Pampelmuse zaubern in der Rheumakinderklinik in Garmisch-Partenkirchen ein Lachen in die Gesichter kleiner Patienten. Sie gehen nicht nur zur Faschingszeit auf Visite, sondern sogar jede Woche. Diakon Martin Rummel-Siebert ist evangelischer Seelsorger am Klinikum und weiß, wie sehnsüchtig die Kinder auf die Clowns warten. Im ökumenischen Magazin „Kirche in Bayern“ gehen wir mit auf Visite.