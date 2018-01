Kulturführerschein - mit Vollgas in die Kunst

Im Raum München können kunstbegeisterte Menchen ab 50 Jahren jetzt wieder einen »Kulturführerschein« erwerben. Das Evangelische Bildungswerk (ebw) München vermittelt den Teilnehmern in einem achtteiligen Kurs Einblicke in verschiedene Kultursparten sowie didaktische Methoden, um später selbst Führungen anbieten zu können. Ein erster Infoabend findet laut ebw-Programm am 1. Februar statt. Der Kurs erstreckt sich über das ganze Jahr und kostet 250 Euro.

Der Infoabend zum Kulturführerschein 2018 findet am Donnerstag, 1. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr im ebw in der Herzog-Wilhelm-Str. 24 (3. Stock) statt. Anmeldung bis 31.1. unter E-Mail service@ebw-muenchen.de oder Tel. (089) 552580-0.