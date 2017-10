Lebensformen-Sendung: Freunde fürs Leben

Filmtipp Lebensformen

Autor Heike Springer

»Handwerk hat goldenen Boden«, so geht ein altes Sprichwort. Auch wenn die Zahl der Handwerksbetriebe laut Handwerkskammer München und Oberbayern in den vergangenen 15 Jahren in den meisten Sparten rückläufig ist – es gibt sie natürlich noch, die Handwerker, die ihren Beruf mit viel Individualismus und Leidenschaft ausüben. Wir stellen drei von ihnen vor.