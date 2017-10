Lebensziel: Das Tote Meer retten

Im Radio des Jeeps läuft klassische Musik, was in dem orientalisch geprägten kleinen Land am Mittelmeer ungewöhnlich ist. Das ist schon eher ein bisschen deutsch, so wie Neris Pünktlichkeit und Höflichkeit. Auf den Sandpisten durch den großen und den kleinen Krater der Negev Wüste wird dann aber schnell klar, wo Neris Seele hingehört: »Ich will hier leben und hier sterben. Ich liebe Ein Gedi und die Wüste«.

Die gute Erziehung hat Neri von seinem Vater. Hans-Josef Ehrlich, geboren 1921 in Bad Kissingen, wuchs in einer sehr angesehenen jüdischen Kaufmannsfamilie auf und emigrierte 1938 ins damalige Palästina. Dort wurde aus Nachnamen Ehrlich das hebräische Ereli.

Aus der Bad Kissinger Familie Ehrlich wurden die israelischen Erelis.

Neri Ereli ist 1947 in der Nähe von Tel Aviv geboren. Schon als junger Mann liebte er die Natur und zog nach Ein Gedi am Toten Meer. Die Oase liegt 420m unter dem Meeresspiegel und besteht zur Hälfte aus dem Kibbuz-Dorf mit 400 Einwohnern. Dort leben die Kibbuzmitglieder, die alles miteinander teilen und keinen Privatbesitz und kein eigenes Geld haben. Sie essen gemeinsam im Speisesaal, die Kinder wachsen im Kinderhaus auf und wohnen nicht bei den Eltern. Der andere Teil des Ortes ist der Kurort mit einem Hotel und einem Spa für Erholungssuchende und Kurgäste. Das Tote Meer ist bekannt für seine heilende Wirkung bei Hautkrankheiten und rheumatischen Erkrankungen. Neri empfiehlt jedem, hierher zu kommen, vor allem den Menschen aus der Stadt: »Das ist hier ein sehr ruhiger Platz, die braunen Berge der Wüste, der grüne Garten des Kibbuz und das blaue Meer. Wenn Du das siehst, das entspannt dich. In Ein Gedi zu sein bewirkt eine innere Ruhe«.

Um mehr Ruhe zu finden, zogen auch Neris Eltern aus der Stadt nach Ein Gedi um. Neris Vater übernahm dort die Betreuung der deutschen Touristen. Mit 55 Jahren war er bereit, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen und sich den Deutschen wieder anzunähern: »Das sind neue Leute«, sagte er zu seinem Sohn, »wir machen sie nicht verantwortlich für die Taten ihrer Väter«.Doch Neri war diesbezüglich ganz anderer Meinung: » Wenn deutsche Gäste kamen und mein Vater deutsch sprach, verließ ich regelmäßig den Raum. Ich als stolzer junger Israeli wollte nicht deutsch sprechen und sagte immer zu meinem Vater: Sprich nicht Deutsch, sprich Hebräisch!«

Als patriotischer Israeli weigerte sich Neri, Deutsch zu sprechen. Der Oberstleutnant kämpfte 1967 im Sechstagekrieg in der Schlacht von Latrun vor Jerusalem gegen die Ägypter und wurde schwer verletzt. Er hat nur knapp überlebt, wurde ins Krankenhaus gebracht. Aber sobald er wieder aufstehen konnte, ist er dort abgehauen und zurück zu seiner Einheit. Danach arbeitete er viele Jahre für die Armee und im Verteidigungsministerium. Eines seiner wichtigsten Projekte in dieser Zeit war die Suche nach vermissten Soldaten. Der ausgebildete Historiker wusste, wie man forscht und hat viele Jahren Familien zusammengeführ t. Aber er hat auch schwere Schicksale gesehen und entdeckt und musste schlimme Nachrichten überbringen: »Für solche Aktionen brauchst du einen kühlen Kopf und ein warmes Herz«.

Außen hart und innen weich.

Neri ist ein typischer Israeli: Harte Schale, weicher Kern. Mit dieser Einstellung hat er viele Situationen in seinem Leben gemeistert. Mit zunehmendem Alter kommt seine weiche Seite mehr zum Vorschein und er nimmt vieles mit Humor. Inzwischen ist er auch den Deutschen gegenüber wohlgesinnter, er hat viele Freunde in Bad Kissingen und Umgebung und hört die deutsche Sprache inzwischen sehr gerne. Zur Ruhe setzt sich der 70 Jahre noch lange nicht. Er hat schon wieder ein neues Projekt: Er forscht nach vermissten Kindern aus der Zeit der Staatsgründung.