Miesbach: Evangelische Enklave in Oberbayern

Es klingt wie die Geschichte aus einem Asterix-Heft: Dort lebt ein kleines gallisches Dorf mitten unter den Römern. Im Ort Miesbach sind es die Evangelischen, die im 16. Jahrhundert wie in einer kleinen Enklave mitten im überwiegend katholisch geprägten Oberbayern lebten. Diese und noch viel mehr Besonderheiten erzählt ein historischer Rundweg, der jetzt im Reformationsjubiläumsjahr eröffnet wurde. Mehr dazu am Sonntag im ökumenischen Magazin »Kirche in Bayern«.