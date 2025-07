Das "Race Across Germany" ist ein Ultramarathon, der hält, was der Name verspricht: einmal quer durch die Republik, in schnurgerader Linie – von einem geografischen Randpunkt zum anderen. Viermal im Jahr startet das Rennen, jedes Mal entlang einer anderen Himmelsrichtung. Die erste Etappe führt von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen – über 1100 Kilometer, 7500 Höhenmeter, drei Tage am Stück, Tag und Nacht.

Patrick Wolf fährt allein – ohne Begleitteam

Während bei der Tour de France in diesen Tagen Teamautos aufblitzen und Funksprüche durch die Kolonnen peitschen, heizt Patrick Wolf allein auf deutschen Asphalten entlang. Der Vorsitzender des Stiftungsvorstands der Evangelischen Jugendarbeit in Bayern (EJB) startete am Donnerstag, 10. Juli, um exakt 18:24 Uhr als "Solo non-supported"-Fahrer von der Hafenspitze im Norden in Richtung Süden. Ziel: Garmisch-Partenkirchen.

Keine Begleitfahrzeuge, keine Helfer*innen, kein Windschatten. Nur er, sein Rad – ein Cube, natürlich, ein Hersteller aus Oberfranken – und ein bisschen Gepäck. Verstaut in der sogenannten "Arschrakete": diese längliche Tasche hinter dem Sattel, perfekt windschnittig. Und sein großer Traum, der ihn antreibt: die Vorbereitung auf die Challenge Roth im kommenden Jahr – das Mekka der deutschen Triathlon-Szene.

Am Wochenende zuvor war Wolf erst dort, hat sich das Spektakel im fränkischen Seenland angeschaut – und, viel wichtiger, einen der heiß begehrten Startplätze ergattert. Ganz neu ist der Extremsport also für ihn nicht. Wolf hat Erfahrung mit langen Distanzen. Schon letztes Jahr fuhr er beim sogenannten "Super-Brevet", knapp 800 Kilometer von Berlin nach München – spontan, wie er sagt: "Ich gehe das sehr pragmatisch an. Letztes Jahr bin ich einfach mal drauflosgefahren."