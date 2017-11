Rahmée und Maries Dirndl aus afrikanischen Stoffen

Herkunft und Weltoffenheit

Über die Erlebnisse in ihrem Laden könne sie ein Buch schreiben, sagt Rahmée Wetterich. Mit Geschichten wie der von dem Mann, der seiner Frau ein Dirndl besorgen wollte. Warum die nicht zur Anprobe vorbeikomme? Weil sie in Israel lebe. Auch in Tel Aviv trägt man inzwischen also Dirndl à l’africaine. Oder die Geschichte von der Kundin, die sich mit Tränen in den Augen vor dem Spiegel in ihrem afrikanisch bunten Dirndl besah und in sattem bayerischen Dia­lekt bekannte: »Ich hätt mir nie vorgestellt, dass ich mal ein Dirndl trag.« Engstirnige Traditionsauslegung sorgt auch in Bayern bei manchen für Leidensdruck.

Die in der Münchner Werkstatt handgefertigten Einzelstücke sind nicht billig. Sie gehören eher in die Kategorie Abendkleid. Oder Kunstwerk. Zwei der Dirndl stehen bereits in Museen.

Herzensprojekt »The Project Justine – train the trainer«

Eine etwas günstigere Kollektion wird komplett im Benin genäht. Dahinter steckt ein Herzens­projekt von Rahmée Wetterich und Marie Darouiche. Denn von den heute meist in China hergestellten »afrikanischen« Stoffen profitiert man in Afrika oft wenig. Deswegen fördern die beiden nach dem Prinzip »Trainiere den Trainer« in Bersin­gou, einem Provinznest im Norden von Benin, eine einfache Dorfbewohnerin. Sie holten sie zur Ausbildung nach München und sorgten vor Ort für die nötige Infrastruktur. Vor ihrem Aufenthalt in München hatte Justine Payarou noch nie in ihrem Leben einen Staubsauger gesehen. Inzwischen leitet sie die afrikanische Filiale von Noh Nee und hat selbst zwei Lehrlinge.

Gerade hat Rahmée Wetterich in Bersingou für den gemeinnützigen Verein der beiden ein großes Grundstück gekauft. Eine Ausbildungs- und Begegnungsstätte wird hier entstehen. Die Karriere zur Selbstständigen, wie sie Justine Payarou hingelegt hat, soll auch anderen jungen Menschen möglich werden – damit diese wiederum ihr Wissen weitergeben. Zur Schneiderei werden weitere Handwerke dazukommen.

»Gemeinschaft! Spaltungen überwinden! Das ist viel wichtiger als jeder persönliche wirtschaftliche Erfolg«, sagt die Münchner Unternehmerin. Auch in Afrika hinterlasse die Globalisierung ihre Spuren der Vereinzelung. Trotzdem empfinde sie das als ihr wichtigstes afrikanisches Erbe: »Das Wir, das Teilen. Afrikaner haben die Gruppe, das Gefühl zusammenzugehören. Das nimmt die Angst. Vor der Zukunft und überhaupt.«

Davon kann man in Europa eine Menge lernen.

Internet: www.nohnee.com, theprojectjustine.com