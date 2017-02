Reformation: Frauen erheben ihre Stimme

Die Geschichte der Frauen von der Reformation bis zur Gegenwart in Bayern wurde in den vergangenen Jahrzehnten meist nur am Rande erforscht. Das Frauenwerk Stein hat sich nun um ein wichtiges Werk verdient gemacht. In dem Buch »Vom Dunkel ins Licht - Frauen der Reformation im süddeutschen Raum« wird deutlich, dass es sich lohnt, auf die Suche nach Quellenmaterial zu begeben. Auf mehr als 200 Seiten werden hier Schriftstellerinnen, Adelige, Nonnen, Stifterinnen oder sonstige Frauen vorgestellt, die im Zusammenhang mit der Reformation stehen.

»Ursprünglich hatten wir eine Arbeitshilfe geplant, doch nach einem Jahr intensiver Recherche hatten wir so viel Material, dass wir daraus ein Buch gemacht haben«, sagt Andrea König, Leiterin der Fachstelle für Frauenarbeit in Stein. Begleitend zum Buch entstand eine Ausstellung, die nun durch das Land tourt - parallel zur Schau "Frauen der Reformation" der Evangelischen Frauen in Mitteldeutschland.

Die Lektüre der Publikation bringt - wie der Titel schon sagt - endlich Licht ins Dunkel der Geschichte. Und sie eröffnet neue Perspektiven. Denn durch die Darstellung persönlicher Schicksale und Biografien einzelner Frauen entsteht ein lebendiges und facettenreiches Bild der Reformationsgeschichte.

Das Buch reagiert dabei geschickt auf ein grundlegendes Problem der Geschichtsschreibung - die historische Quellenlage. »Etliche Frauen der Reformation haben Spuren hinterlassen, nur waren diese oftmals nicht der Erwähnung wert«, erklärt König. Die Geschichte der Frauen in der Reformation sei daher auch eine »Geschichte der Aussparung", so König.

Umso erstaunlicher, dass das Buch nun insgesamt 15 Kapitel umfasst. Diese schildern das Leben der Frauen zur Zeit der Reformation bis zur Gegenwart. Sie zeigen, wie stark die Frauen sich engagieren, die Gesellschaft prägen, verändern und gestalten. Die Frauen der Reformation sind Unruhestifterinnen, sind Bildungsträgerinnen, Stifterinnen oder Publizistinnen.