Rio de Janeiro: Favelas und Asphalt

In einer Favela in Rio de Janeiro

An einem guten Tag kann man hinaufgehen in die Favelas von Pavão-Pavãozinho und Cantagalo im Süden von Rio de Janeiro. An einem guten Tag läuft man vorsichtig zwar, aber nicht besorgt die Gassen entlang, die Treppen herauf und herunter, sieht Jugendliche mit und ohne Drogentütchen, mit und ohne Waffe, die meisten ohne. Man sieht eine Schwangere die raucht und eine alte Frau mit einer Katze vor ihrer Hütte sitzen.

Man kann, an einem guten Tag, ein kühles Bier in einem der kleinen Läden bestellen und den Geschichten des Ladenbesitzers zuhören über einen international erfolgreichen Boxer, der aus dieser Favela stammt. Man sieht Polizisten den Hügel herauffahren, sie halten Maschinengewehre aus den Fenstern. An einem schlechten Tag schießen sie. Oder holen die ab, die von verfeindeten Drogengangs erschossen wurden. An einem sehr schlechten Tag kann einen eine der balas perdidas treffen, eine Kugel, die danebenging.

»Jesus war auch Anarchist«

Am besten geht man auch an einem guten Tag nicht ohne Begleitung, die sich auskennt. Und kaum einer kennt sich besser aus als Mozart Noronha, Pfarrer, Anarchist, Philosophieprofessor und Poet. Mozart hat selbst lange in der Favela gelebt, weil er das so wollte, er hat viele aus der Favela beerdigt. Als es einmal stark regnete und eine Baracke nach der anderen zusammenbrach, da rettete er Verschüttete und half aufbauen, so erzählt er das. 30 Menschen seien damals gestorben.

Mozart Noronha ist 72, er trägt eine schwarze Baskenmütze und einen langen grauen Bart. »Jesus war auch Anarchist«, ist er überzeugt, »er war ja gegen die Römer und gegen die Staatsreligion.« In der Favela kennen ihn alle. Padre, nennen sie ihn, oder Weihnachtsmann, Rabbi oder Bin Laden. Was das genau für eine Kirche ist, unten in Ipanema, in der Mozart fast 30 Jahre lang gepredigt hat, wissen viele nicht. Die meisten hier gehören einer der vielen Pfingstkirchen an, einige sind katholisch.