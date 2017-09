Robert Geisendörfer: Medienpionier & Pfarrer

Gründung Evangelischer Presseverband für Bayern e.V.

Geisendörfer begann am 1. April 1947 als Geschäftsführer des Evangelischen Presseverbands für Bayern e.V. (EPV). Mit fünf Mitarbeitern arbeitete er in einem Raum einer Villa in der Himmelreichstraße 4 am Englischen Garten. In die provisorischen Räume drang bei starkem Regen die Nässe: »Wir legten Ziegelsteine und Bretter aus, um nicht an unseren Schreibtischen mit den Füßen im Wasser zu sitzen«, notierte Geisendörfer in seinen Erinnerungen. In den ersten Jahren mussten Ehefrau Ingeborg und Tochter Ursula oft bei Versandaktionen helfen. Ehefrau Ingeborg sollte später Karriere machen in der Politik: Sie saß später viele Jahre für die CSU im Bundestag und gehörte als eine der ersten Frauen der Landessynode an.

Mit Beharrlichkeit, Durchsetzungsvermögen und diplomatischem Geschick baute Geisendörfer die evangelische Publizistik in Deutschland mit auf. Nach vier Jahren erschien die Wochenzeitung »Sonntagsblatt«, es gab die Nachrichtenagentur epd Bayern, Abteilungen für Radiosendungen, Film und Bild sowie einen Buchverlag und eine kleine Druckerei in der Garage des Anwesens.