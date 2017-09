Sennerin Martina lebt im Einklang mit der Natur

Warum verzichtet jemand den Sommer über freiwillig auf jeglichen Komfort? »Behütet und beschützt von der Natur, den Tieren und dem Leben – das ist für mich Glück«, sagt die Pruttingerin stolz, die von Juni bis September auf der Alm bis zum Almabtrieb lebt. Ins Rollen kam die Sache 2010, als sie bei Almbesuchen bei der Frau ihres Cousins tatkräftig mit anpackte.

Bereits davor hatte sich die Krankenschwester immer wieder die Sinn-Frage gestellt: Tag für Tag in geschlossenen Räumen verbringen, als Rädchen im Getriebe mit engem Zeitplan zu funktionieren, begleitet von Alarm, Hetze und dem Blick auf die Uhr. »Mir war klar geworden, dass diese Tätigkeit nicht nur Stress verursachte, sondern auch meine Seele unglücklich gemacht hat.« Lange Diskussionen mit ihrem Mann Franz folgten, bevor ein »Bewerbungsgespräch« beim Bauern den Weg auf die Alm ebnete.

»Die Natur gibt den Rhythmus vor«

Als Bauerskind konnte Fischer auf wichtige Erfahrungen zurückgreifen. Das hilft ihr jetzt bei den vielfältigen Aufgaben als Almerin: Sie reichen von der Versorgung und dem täglichen Zählen der Kälbchen und Jungkühe über das Melken der Milchkühe samt Weiterverarbeitung der Milch zu Rahm, Butter, Käse und Topfen. Ebenso sind die Zäune, Quellen und Brunnen zu kontrollieren, die Almwege auszukehren, die Almwiesen beim »Schwenden« von unerwünschtem Bewuchs zu befreien oder Gäste zu bewirten. Da ist so ein Tag, der um 4.30 Uhr beginnt, schnell rum.

»Die Zeit hat hier eine andere Qualität«, sagt die Sennerin, die im Winter als ambulante Krankenpflegerin arbeitet und für ihre Zeit auf der Alm alle Urlaubstage und Überstunden nimmt. »Statt Multitasking konzentrierst du dich auf das, was du gerade machst. Die Kühe und die Natur geben dir ihren Rhythmus vor, und du blickst am Abend stolz auf das, was du geleistet hast – mehr als bei einem Computerjob.« Die starke Verbundenheit mit den Tieren und der Natur schütze sie vor Einsamkeit. »Da ist mancher im Tal mit all seinen Zerstreuungen und Ablenkungen sicher oft einsamer«, glaubt Martina Fischer.