Start-up »Mammalade« feiert ersten Geburstag

Dreh- und Angelpunkt der Marmeladenküche ist Helene Nestler. Die 62-Jährige wollte mehrere Gedanken zu einem Projekt bündeln: Menschen auf Sinnsuche eine Beschäftigung geben, Lebensmittel vor der Tonne bewahren und Frauen in Not unterstützen. Und weil Nestler eine hervorragende Netzwerkerin ist, ging der Plan auf. Rund 7.000 Euro Gewinn hat Mammalade in ihrem ersten Jahr erwirtschaftet. »Davon unterstützen wir das Frauenobdach Karla 51: Einmal im Monat kochen wir für die 50 Bewohnerinnen, wir finanzieren Windeln und Erstlingsausstattung für Neugeborene und finanzieren Ausflüge wie zuletzt an den Tegernsee«, zählt die Gründerin auf.

Das Marmeladen-Netzwerk »Mammalade« hat viele Fäden: Zwei Supermärkte und ein Fruchtmarkt schenken den Köchinnen jeden Freitag reifes Obst, das nicht mehr verkauft werden kann. Ehrenamtliche holen die Ware ab und bringen sie zur evangelischen Corneliuskirche Neubiberg, die ihre Gemeindeküche kostenlos zur Verfügung stellt.

Exotische Mischungen sind Markenzeichen von »Mammalade«

Dort entscheidet das sechsköpfige Team, was in einen Topf kommt. »Wir wissen ja vorher nie, was wir bekommen«, erklärt Küchenchefin Nestler. Mal liegen im Korb fünf Mangos, zwei Kilo Trauben und ein Pfund Khaki – daraus kreieren die Damen fantasievolle Mischungen, die mittlerweile zum Markenzeichen von »Mammalade« geworden sind. Gut, dass die meisten Kunden experimentierfreudige Frauen sind, denn eins hat Nestler schnell gelernt: »Männer kaufen nur sortenrein.«

Getreu dem Motto »Das Auge isst mit« wird dann jedes Glas mit einem Stoffdecken bekränzt und mit einem handschriftlichen Anhänger geschmückt – 80 bis 120 Gläser pro Woche. »Das schaut süß aus, da bleiben sogar die Männer stehen«, weiß Nestler. Dann wandert die Ware ins Regal: drei Sozialkaufhäuser der Arbeiterwohlfahrt und eine Nachbarschaftshilfe sind feste Abnehmer – deren Kunden freuen sich besonders über den Friedenspreis von 2 Euro pro Glas.