Stephanie Müller ist die erste evangelische Braut bei der Landshuter Hochzeit

Was bedeutet es eigentlich, die Prinzessin sein zu dürfen?

Müller: Das ist eine Wahnsinnsehre. Nicht nur für mich, sondern für die ganze Familie, weil es die jahrelange ehrenamtliche Arbeit würdigt. Schon mein Großvater war im Vorstand. Als ich 1997 während der Landshuter Hochzeit geboren wurde, hat meine Mutter mich im Alter von sieben Tagen schon mit in den Abschlussgottesdienst genommen. Mit vier und acht Jahren spielte ich in der Kindergruppe, mit 12 Jahren war ich bei meiner Mama als Begleitdame dabei. Beim letzten Mal war ich Brautpage.

Haben Sie damit gerechnet?

Müller: Nein. Ich hatte mich als Edeldame beworben. Für einen Pagen war ich schon zu alt. Aber Edeldame war das, was in meinem Alter infrage kommt. Und dann gab es die Überraschung, als sie vor meiner Tür standen, um mich zu fragen, ob ich die Prinzessin spielen möchte. Das war einfach wunderbar.

»An die Krone muss man sich erst gewöhnen«

Wie haben die Freunde reagiert?

Müller: Ich wusste es ja schon drei Wochen vorher, dass ich die Prinzessin spiele, durfte aber nichts sagen. Und an dem Tag, als es bekannt gemacht wurde, war das sofort überall in den Medien. Ich steckte im Kostüm und hatte mein Handy nicht dabei. Meine Schwester hat dann nur gesagt: »Mein Gott, du hast so viele neue Nachrichten.« Das ist, als bekäme man Millionen Likes. Alle Freunde hatten sofort geschrieben.

In welcher Haltung wollen Sie vor das Volk treten?

Müller: Ich will es so gut machen, wie es geht. Aber ich will auch normal und ich selber bleiben. Wenn man an den historischen Background denkt, dann dürfte die Braut alles andere als glücklich gewesen sein: Sie wurde von ihren Eltern nach Deutschland geschickt, um einen wildfremden Mann zu heiraten. Für mich ist es anders: Ich repräsentiere Landshut und das möchte ich den Zuschauern zurückgeben. Es ist wichtig, dass ich lache und zeige, dass ich es gerne mache.

Wie war die Kostümprobe?

Müller: Man zieht das Kostüm an, auf das man immer nur hochgeschaut hat. Und dann hat man es plötzlich selber an. Das ist der Moment, wo man realisiert, dass man diese Rolle wirklich spielen darf. Aber ansonsten ist der Stoff relativ schwer, man steht aufrechter damit. Auch an die Krone muss man sich erst gewöhnen.