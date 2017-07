Vom Wort-zum-Sonntag zur Pfarrerin in Lissabon

Eine Oase mitten in Lissabon. So beschreibt sich die evangelische Kirchengemeinde selbst in ihrem Flyer. Sie liegt zwischen Wohn- und Geschäftshäusern, am Eingang und im einladenden Garten des mit einer gelben Mauer umzäunten Grundstücks blühen Bougainvillea-Bäume in einem kräftigen Lila. Die Idylle lässt einen fast vergessen, dass man sich im Zentrum einer europäischen Hauptstadt befindet. Bis zu dem Moment, in dem aus dem Nichts plötzlich ein Airbus mit ohrenbetäubendem Lärm so dicht über den Kirchturm hinwegfliegt, dass man sich instinktiv ducken möchte, um nicht vom Fahrwerk gestreift zu werden. »Daran mussten wir uns am Anfang auch erst mal gewöhnen«, gesteht Pfarrerin Nora Steen, die hier gemeinsam mit ihrem Ehemann die Gemeinde leitet. »Wir wohnen sozusagen direkt in der Einflugschneise.« Am Anfang, gibt sie zu, sei das gerade für ihre beiden kleinen Töchter gewöhnungsbedürftig gewesen.

Evangelische Pfarrer in Lissabon

2015 entschloss sich das Pastorenpaar, für die nächsten sechs Jahre ins Ausland zu gehen. Dass ihre Wahl auf Lissabon fiel, war dabei eher Zufall. »Wir hatten uns die Ausschreibungen der evangelischen Kirche angesehen und da wir beide den Süden und den Atlantik mögen, war die Entscheidung schnell gefallen.« Bis dahin waren sie noch nie in Portugal gewesen und konnten auch die Sprache nicht, insofern war dieser Umzug für die beiden ein Sprung ins kalte Wasser.

Fast zwei Jahre ist das nun her. Inzwischen beherrschen sie die Landessprache ihrer Wahlheimat, die Gottesdienste halten sie aber weiterhin auf Deutsch. »Weil unsere Besucher mit der Sprache einfach ein Stück Heimat verbinden«, weiß Nora Steen. Portugiesisch braucht sie daher meist nur für besondere Gottesdienste wie Taufen und Eheschließungen. Oder Beerdigungen.

Niedriger Standard beim Sozialsystem

Doch gerade ältere Menschen, die schon lange hier leben, erzählt die Pastorin, bleiben oft nicht bis an ihr Lebensende in der Fremde. »Wenn der eine Partner stirbt, stellt sich für den anderen meist mit über 70 oder 80 Jahren dann die Frage: ›Was mache ich? Gehe ich nach Deutschland zurück oder bleibe ich hier?‹« Gerade letzte Woche hat sie eine alte Dame verabschiedet, die zurückgeht. »Es fiel ihr sichtlich schwer und war sicherlich eine Vernunft- und keine Herzensentscheidung.« Denn das portugiesische Sozialsystem und die Pflege seien sehr liebevoll, aber vom Standard her niedriger.

Warum Deutsche gerne nach Lissabon ziehen

Nora Steen beobachtet noch einen anderen Trend: Während die einen zurückgehen, um sozial abgesichert zu sein, kommen dafür im Gegenzug immer mehr Deutsche aus ganz neuen Beweggründen nach Lissabon. »Es fällt auf, dass sich einige Menschen aufgrund der Terrorgefahr in Deutschland nicht mehr frei und sicher fühlen und daher zu uns wollen. Vermutlich, weil sie gemerkt haben, dass dieses Thema bislang in Portugal nicht wirklich eine Rolle spielt. Dafür ist das Land politisch und wirtschaftlich zu uninteressant.«