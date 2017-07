Warum vielen Männern ein guter Freund fehlt

Gute Freunde vervollständigen uns und geben uns das Gefühl, richtig zu sein. Wenn Sie so einen Freund oder eine Freundin fürs Leben haben und in den vergangenen 50 bis 60 Jahren viele Höhen und Tiefen miteinander erlebt haben, dann melden Sie sich bei uns. Wir möchten Ihre Geschichte hören! Was macht eine lebenslange Freundschaft aus? Was geschieht, wenn es kriselt?

Schreiben Sie an mklecha@epv.de oder rufen Sie uns an unter 089 / 121 72 – 163 - 142!