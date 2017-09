Was denken Arbeitslose und ein Arbeiterpfarrer über Soziale Gerechtigkeit?

Wuck Linhardt hat dazu eine klare Meinung: »Die Kirche muss wieder eine Kirche der Armen werden, statt nur zu den Armen hinzugehen«, sagt der Arbeiterpfarrer. »Kirche der Armen heißt nicht, aus seinem normalen Bereich Ausflüge zu machen«, erklärt der 48-Jährige. Wenn Jesus sage: »Ich bin die Straße«, sei das der Aufruf, die prekären Orte zum Mittelpunkt des Lebens zu machen und damit alles umzudrehen. »Nur so werden Randgruppen als die zentralen Gruppen sichtbar, die sie laut Bibel sind«, ist sich Linhardt sicher.

Dass das Rausgehen Mut kostet, weiß er aus eigener Erfahrung. Er selbst hat sich nach Jahren in Vikariat und Pfarramt dazu entschieden, das kirchliche Milieu zu verlassen und als ungelernter Arbeiter seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. »Man lebt als Arbeiterpfarrer von dem, was man mit seinen Händen verdient«, erklärt er. Momentan arbeitet er als Küchenhelfer in einem Krankenhaus. Schließlich bekommt man durch ein Theologiestudium keine praktischen Kenntnisse, da ist die Jobauswahl eher klein. Linhardt hat vieles aufgegeben: die Pfarrersrente, den Beamtenstatus, die Anstellungsgarantie. »Das war kein Projekt auf Zeit, das war eine Lebensentscheidung«, erklärt er. Trotz der eigenen Konsequenz vermittelt Linhardt in keinem Moment das Gefühl, jede andere Art zu leben sei falsch.

»Der Alltag eines Arbeiters ist für viele in der Kirche kaum vorstellbar«

Durch seine beruflichen Erfahrungen hat er gesehen, dass für viele Menschen Gerechtigkeit nicht mehr real ist, weil sie nicht bei ihnen ankommt. »Die Wahrnehmung, was gerecht ist, wird verwässert, wenn man nur von Leistungsgerechtigkeit oder Chancengleichheit spricht«, sagt Linhardt. Gerechtigkeit und Teilhabe an den Gütern der Erde seien ein Menschenrecht. Dieses Gefühl sollte man kultivieren, findet der Theologe. Dass die Kirche als Institution kaum oder nur in karitativer Form Kontakt zu denjenigen hat, die die Politik gern als abgehängt bezeichnet, stört ihn sehr.

»Unsere evangelische Kirche ist sehr stark akademisch geprägt. Der Alltag eines Arbeiters ist für viele kaum vorstellbar.« In den Kirchenvorständen der Gemeinden säßen überwiegend Akademiker, Arbeiter seien darin kaum zu finden, kritisiert Linhardt. Kirche habe den Auftrag, an die Orte zu gehen, wo Menschen für Gerechtigkeit kämpfen, erklärt er. Kirchengemeinden könnten an Demonstrationen teilnehmen, auch um den Menschen dort zuzuhören. Er ist sich sicher, dass es dadurch zu neuen Beziehungen zu anderen Menschen und anderen Gruppen käme, so Linhardt.

Ein bisschen erinnern seine Forderungen an Franz von Assisi, der freiwillig und gegen den Willen seines Vaters ein privilegiertes Leben gegen die Armut tauschte. »Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie mit anderen kämpft«, interpretiert der Arbeiterpfarrer den Ausspruch Dietrich Bonhoeffers, wonach die Kirche nur Kirche ist, wenn sie für andere da ist. Das Hinausgehen aus den eigenen Räumen sei der erste Schritt zu einer Umkehr. »Anders sind wir nur eine Kirche für uns selbst.«