Weiterarbeit mit Rotem Kreuz gesichert

Nürnberg (epd). Die Nürnberger Tafel führt ihre Arbeit in Zukunft mit dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) fort. Bei einer außerordentlichen, nicht-öffentlichen Mitgliederversammlung am Freitagabend votierten über drei Viertel der Stimmberechtigten für eine Auflösung des Vereins, sagte Notvorstand Philipp Schäfer am Samstag dem Evangelischen Pressedienst (epd).