Wie ein Hamburger Nordlicht in Bayern zum Glauben fand

Beim Reden hört man es sofort: Heinz Fechner kommt aus Norddeutschland. Und wenn er »klönen« sagt statt »ratschen« und mal ein »nech« einfließt, dann weiß man es ganz sicher: Fechner ist aus Hamburg. Dort wurde er vor 88 Jahren, bald sogar 89 Jahren geboren. Seine Eltern waren Atheisten, daher wurde Fechner nicht getauft. Aber das hat er kürzlich nachgeholt.

Bis zur Taufe am 25. Oktober in der evangelischen Christuskirche in Murnau war es ein langer Weg für Heinz Fechner, fast ein ganzes Leben.

Annäherung an den Glauben

Begonnen hat seine Reise mit der Teilnahme am Religionsunterricht. Er wundert sich bis heute, dass seine Eltern ihn da hingehen ließen. Außerdem hat er als Schüler den Josef im Krippenspiel verkörpert, ein paar seiner Textzeilen kann er immer noch auswendig.

Entscheidend für seine Annäherung an den Glauben war jedoch vor allem seine evangelische Frau, die er 1949 geheiratet hatte. »Beide Töchter sind getauft und auch die drei Enkel und fast alle der sechs Urenkel«, erzählt Fechner. Trotzdem sei er in Ahrensburg, wo er mit seiner Familie lebte, kaum in die Kirche gegangen. »In Norddeutschland war das etwas anders als hier, da war das kühler, da sind wir höchstens an den Feiertagen in die Kirche gegangen oder wenn einer unserer Nachkommen getauft wurde«, berichtet Fechner.

Die Gemeinde gab ihm Halt

Heinz Fechner ist pensionierter Amtsrat und hat 37 Jahre bei der Baubehörde gearbeitet. Als es seiner Frau, die an Demenz erkrankte, gesundheitlich immer schlechter ging, zog er mit ihr 2009 nach Bayern, ganz in die Nähe seiner Tochter. »Mittlerweile gibt es einige hier, mit denen ich ganz gut auskomme«, sagt Fechner. Die Gemeinde habe auch viel dazu beigetragen. »Nur das Bayerische macht es mir manchmal schwer, obwohl ich Hörgeräte habe«, lacht Fechner.

Als seine Frau vor dreieinhalb Jahren starb, hielt Pfarrer Andreas Fach die Trauerrede. »Am Tag der Verabschiedung meiner Frau durch Pfarrer Fach hat es geregnet«, erzählt Heinz Fechner, »aber plötzlich kam die Sonne durch das Fenster und schien genau auf das Bild von ihr, das war so eine dieser Sachen.«

Seitdem ging Fechner öfters in die Kirche. Durch das regelmäßige Beten fühle er sich näher bei Gott, erklärt er.