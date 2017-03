Wie Frauen auf den Philippinen leben

Im Januar 2016 besuchte unsere Redakteurin Christina Özlem Geisler die Philippinen. Auf Initiative des Auswärtigen Amtes und der „Aktion Deutschland Hilft“ kam sie dort mit Menschen ins Gespräch, deren Lebensgrundlage jedes Jahr erneut auf dem Spiel steht. Sie traf Frauen, die ihre Familie und ihren Besitz an Naturkatastrophen verloren haben, die mehrmals bei Null anfangen mussten und dennoch einen Halt in ihrem Glauben und immer einen Grund zum Lachen finden. Die Geschichten dieser Frauen rücken zum diesjährigen Weltgebetstag in ein neues Licht. Frauen weltweit solidarisieren sich, beschäftigen sich intensiv mit dem pazifischen Inselstaat und kochen gemeinsam landestypische Gerichte. Gastfreundschaft auf den Philippinen heißt übrigens, seinem Besucher das einzige Huhn zu servieren, das man hat.

Die Handarbeiterinnen von Basey

Basey auf der Insel Samar ist eine der ältesten Regionen der Philippinen, in der Frauen mit dem Weben von Matten ihren Lebensunterhalt bestreiten. In einfachen Haushalten sind die sogenannten „Banig“ das Pendant zum westlichen Bett und Sofa. Doch die Job-Perspektiven und Gehaltsvorstellungen junger Frauen verändern sich auch auf den Philippinen. Viele von ihnen suchen deshalb Arbeit in der Hauptstadt Manila oder ziehen als Haushaltshilfen ins Ausland. Das über Generationen weitergegebene Handwerk – einer der entscheidenden Wirtschaftsfaktoren in der Region – droht auszusterben.

In diesem Bild sind neun Infopunkte versteckt, hinter denen kleine Geschichten liegen: Von der Ernte und Verarbeitung des Schilfgrases Tikog, das in Basey zum Weben benutzt wird. Von dem einzigen männlichen Handarbeiter unter mehr als 3000 Frauen. Oder von grenzenlosem Optimismus, auch wenn ein internationales Hilfsprojekt zu Ende geht.