Wissen Sie, was ein Pomologe ist? Das ist ein Obstforscher. Davon gibt es in Bayern nicht viele – jedenfalls nicht solche, wie Anton Klaus. Der Pomologe aus dem schwäbischen Oberneufnach sammelt alte Apfel- und Birnensorten. Hunderte davon hat er in seinem Garten. Eine Leidenschaft, die schon in der Kindheit begann.