Würzburger Familie kämpft gegen Tay-Sachs/Sandhoff

Von einer "seltenen Erkrankung" spricht man dann, wenn weniger als fünf von 10.000 Einwohnern ein spezifisches Krankheitsbild aufweisen. Es gibt mehr als 8.000 seltene Erkrankungen, viele davon sind genetisch bedingt und betreffen den Stoffwechsel.

Die Diagnose ist langwierig und schwierig, weil oft viele einzelne Symptome zusammen erst das Krankheitsbild ergeben und sich etliche seltene Erkrankungen ähneln. In Deutschland sind ungefähr vier Millionen Menschen betroffen, also rund fünf Prozent der Bevölkerung. Der Großteil dieser Krankheiten ist nicht heilbar und mit schwersten Beeinträchtigungen verbunden. Im Fall von Dario handelt es sich um Tay-Sachs/Sandhoff. Seine Eltern haben den Verein "Hand in Hand gegen Tay-Sachs" gegründet, um so Kontakt zu anderen Familien zu finden, die auch betroffen sind.