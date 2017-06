Wüsten-Seelsorge und Sonnendepression: Als Pfarrer in Afrika

Touristen-Hotspot Christuskirche

Zwischen Namibia und Deutschland herrscht eine besondere Verbindung: Zwischen 1884 und 1915 war das Land eine deutsche Kolonie. Bis heute erinnern Architektur oder Straßennamen an die deutschen Kolonialherren. Deutsch ist eine der elf offiziellen Sprachen des Landes. Rund 20.000 Deutschprachige unter den 2,5 Millionen Einwohnern gibt es heute in Namibia. Eines der dunkelsten Kapitel unter der deutschen Besatzung war der Völkermord an den Herero und Nama, für den sich Ende April auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) offiziell entschuldigt hat.

Das Interesse der Namibier an Deutschland sei groß, erzählen die Gerbers. Viele deutsche Touristen kämen in das Land, viele Namibier gingen zum Studium nach Deutschland, außerdem gebe es viele Geschäftsbeziehungen zwischen den zwei Ländern. Die deutschsprachige evangelische Gemeinde in Windhuk jedenfalls hat 2.500 Mitglieder, unter ihnen sind die deutschsprachigen Namibier oder Deutsche, die für einige Jahre in Namibia arbeiten. Ihre Heimat hat die Gemeinde in der imposanten Christuskirche aus Sandstein, die ab 1907 gebaut wurde und heute Wahrzeichen Windhuks und Touristen-Hotspot ist.