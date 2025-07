Eifersüchteleien und Streit unter Geschwistern – die Geschichte von Jakob und Esau treibt es auf die Spitze und gäbe heute den perfekten Stoff für eine nervenaufreibende Doku-Soap. Alles begann bereits, als die Brüder sich noch im Mutterleib befanden. "Die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib" (1. Mose 25, 22), berichtet die Bibel. Da wandte sich ihre Mutter Rebekka an Gott. "Zwei Völker sind in deinem Leib", sagte der voraus, "und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen". (1. Mose 25, 22)

Als Erstes wurde Esau geboren, "rötlich" soll er gewesen sein und "ganz rau wie ein Fell". (1. Mose 25, 25) Sein Bruder Jakob folgte. Fest hielt er die Ferse seines Bruders umklammert, als wurmte es ihn schon jetzt, dass er nicht als Erster herauskam. Die Kinder wuchsen heran und entwickelten schon bald völlig unterschiedliche Interessen. Während Esau gerne als Jäger auf die Pirsch ging, blieb Jakob lieber bei seiner Mutter Rebekka im Zelt. Schnell wurde Jakob zu ihrem Lieblingssohn, während der Vater Isaak, der Esaus erjagtes Fleisch gerne aß, sich mit Esau besser verstand.