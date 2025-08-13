Viele Paare leiden heute darunter, dass ihr Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Das war zu biblischer Zeit nicht anders. Vor allem Frauen erfuhren damals oft nur dann Anerkennung, wenn sie ihren Männern Kinder – vor allem Söhne – gebaren. In der Beziehung zwischen Abraham und Sara wird die Kinderlosigkeit immer wieder ein Thema gewesen sein. Wiederholt hatte Gott Abraham eine reiche Nachkommenschaft versprochen. Doch lange Zeit tat sich nichts.

Wie sehr die als außergewöhnlich schön beschriebene Sara in jungen Jahren unter ihrer Kinderlosigkeit litt, verraten die biblischen Texte nicht. Sara war die Halbschwester Abrahams, was damals einer Hochzeit offensichtlich nicht im Wege stand. Zunächst lautete ihr Name Sarai. Als Gott jedoch einen Bund mit ihrem Mann schloss und er einen neuen Namen erhielt, wurde auch ihr Name geändert.