Fast alle großen Religionen kennen eine mystische Version ihrer Grundanschauungen. Häufig brechen mystische Ideen dann auf, wenn die jeweilige Religion in Gesetzlichkeit und Dogmatismus erstarrt oder durch spirituelle Verflachung belanglos zu werden droht. Mystik entsteht aus einer unmittelbaren, die Vernunft übersteigenden Erfahrung des Göttlichen.

Das schafft ein Spannungsfeld zwischen den "vernünftigen" Gesetzen, Regeln und Lehren einer institutionalisierten Religion und einer unmittelbaren mystischen Erfahrung. Gerade dieses Spannungsfeld gehört zum Wesen der Mystik. Nur so bleibt sie einerseits geerdet und kann andererseits zur Erneuerung und Vertiefung von Religion beitragen.