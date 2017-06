Die Pfingstgeschichte passierte an einem jüdischen Wallfahrtsfest in Jerusalem

Heute wird das Fest in den Synagogen gefeiert, die mit Früchten und Blumen geschmückt sind. An die zweite Bedeutung des Festes, die Freude darüber, dass Gott Moses und den Israeliten die 10 Gebote übergeben hat, erinnern die Speisen, die an dem Tag gegessen werden.

»Man isst in erster Linie milchige Gerichte, um daran zu erinnern, dass die Tora wie Milch ist, klar und flüssig, rein wie Milch«

Marcus Schroll freut sich schon auf den Käsekuchen, der unbedingt zum Fest gehört. Quark, Käse und Milch sind die bevorzugten Zutaten für alle Gerichte an Schawuot. Daraus kann man außer Käsekuchen auch die leckeren Rugelach, Hörnchen mit Frischkäsefüllung machen oder Lockschenkugeln, eine Nudelkugel mit Quarkfüllung.

Das Schawuot Fest beginnt am Dienstagabend, 30. Mai und dauert bis Donnerstag. Ein fröhliches buntes und genussvolles Fest, in dessen Mittelpunkt die Dankbarkeit steht.