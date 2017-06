Hugo Enomiya-Lassalle: Vom Jesuitenpater zum Zen-Meister

Lassalle gilt bis heute weltweit als Friedensbotschafter. Häufig vergessen wird dabei seine intensive Bemühung um eine Verbindung zwischen Christentum und Buddhismus.

Als Jesuit zur Mission nach Japan entsandt

Lassalle, der am 11. November 1898 im westfälischen Nieheim geboren wurde, war nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in den Jesuitenorden eingetreten. 1929 wurde er in die japanische Mission gesandt und beschäftigte sich nun intensiv mit dem Zen-Buddhismus, denn er war überzeugt: »Man kann ja nicht einfach das Christentum in der Form der europäischen Kultur predigen.«

Lassalle studierte Werke von Meister Suzuki und nahm an mehrtägigen Zen-Exerzitien teil. »Was ich da machte, so sagte ich mir, das können auch wir Christen gut gebrauchen, denn Mission besteht ja nicht nur in einem einseitigen Geben: Die europäischen Christen geben den Japanern etwas. Nein, auch Christen können von den Japanern viel lernen«, fand Lassalle.