Frau Brombach, mit Süßem sündigen, bereuen, ein schlechtes Gewissen haben und fasten. Wenn Leute heute über das Essen reden, dann gebrauchen sie religiöse Begriffe. Ist Essen die neue Religion?

Christine Brombach: Ja, unser Umgang mit dem Essen weist durchaus religiöse Züge auf. Unsere Gesellschaft ist säkular, jedoch suchen Menschen Werte und Sinnhaftigkeit für ihr Leben oder auch Vorbilder. Diese sich auftuende Lücke füllt zunehmend das Essen. Essen ist erst einmal ein biologisches Bedürfnis, hat aber viele soziale Aspekte, die sich ritualisieren lassen. Menschen brauchen Rituale, und damit wird dem Essen diese Funktion übertragen.

Ein Trend ist ja, dass Gerichte fotografiert und in den sozialen Medien geteilt werden, sogenannter Food porn. Warum hat das Essen heute einen so einen Stellenwert?

Brombach: »Food porn« ist eine Form der Selbstdarstellung und hat insofern religiöse Züge, als durchs Essen eine gesellschaftliche Gruppenzugehörigkeit geschaffen wird. Das ist ja beim Abendmahl auch so. »Food porn« ist der Versuch, sich in der Gesellschaft zu positionieren, denn: Man ist, was man isst. Es wird abgebildet, mit wem man wann, was, wo isst. Das ist auch eine Form der Dokumentation, denn Lebensmittel und Essen sind an sich flüchtig, sie werden verzehrt und sind dann nicht mehr sichtbar. Im Bild wird die Botschaft festgehalten, sie vermittelt meine Lebenshaltung. Der Hintergrund des Begriffs Diät ist das griechische »diaita«. Damit war ursprünglich eine Lebenshaltung, Lebensführung gemeint. In diesem Begriff ist noch erkennbar, dass Essen mehr ist als bloße Versorgung mit Nährstoffen.

Immer mehr Leute haben ihre Getränkeflaschen dabei, gegessen wird jederzeit und überall, nicht wie früher fünfmal zu festen Zeiten. Ist das Lebensstil?

Brombach: Reden übers Essen ist ein Luxusproblem! Menschen, die hungern, fragen nicht danach, was Essen bedeuten könnte, sondern Essen ist Nahrungsaufnahme, um zu überleben. Evolutionsbedingt sind Menschen darauf trainiert, dann zu essen, wenn Nahrung vorhanden ist. Ist sie immer und überall verfügbar, wie bei uns, dann essen wir eben, weil wir Appetit und Lust haben – nicht aus Hunger. Wir haben uns zu einer »Mampf- und Fress«-Gesellschaft entwickelt. Ältere Menschen essen kaum auf der Straße, weil das zu ihrer Zeit verpönt war. Bei heutigen Kleinkindern können wir oft beobachten, dass sie immer etwas zum Lutschen haben.