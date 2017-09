Säkularisierung und Konfessionslosigkeit: Tagung in Rothenburg

Die Konfessionslosigkeit und Säkularisierung in Deutschland steht im Mittelpunkt einer Tagung, die von 20. bis 22. November im Tagungszentrum Wildbad in Rothenburg ob der Tauber stattfindet. Unter dem Motto »Glaubst du noch oder denkst du schon« sollen neue weltanschauliche Trends diskutiert werden, erklärte der Sektenbeauftragte der bayerischen Landeskirche Matthias Pöhlmann.

»Die Selbstverständlichkeit, mit der Kirche und christliche Kultur die Gesellschaft prägen, wird zunehmend in Frage gestellt«, sagte Pöhlmann. Etwa ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland sei inzwischen konfessionslos. Immer häufiger würden areligiöse Interessensgruppen wie der Humanistische Verband Deutschlands oder die Giordano-Bruno-Stiftung die Interessen der »Nichtreligiösen« in der Öffentlichkeit vertreten. Christliche Kirchen seien herausgefordert, sich diesen Anfragen zu stellen, so Pöhlmann.

Tagung zur Säkularisierung der Gesellschaft

Die Tagung in Rothenburg wolle die Erscheinungsformen der Säkularisierung in der Gesellschaft erkunden. Zum Auftakt spreche der Leipziger Religionssoziologe Gerd Pickel über empirische Befunde der Konfessionslosigkeit in Deutschland. Weiterhin gehe es um Religionskritik und den Umgang mit atheistischen Bewegungen in Deutschland. Zum Konzept der jährlichen Tagungsreihe gehöre es aber auch, ins Gespräch zu kommen: In diesem Jahr sei eine Vertreterin des Humanistischen Verbandes eingeladen, sagte Pöhlmann.