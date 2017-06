Was bedeutet Spiritualität?

Herzensgebet als christiliche Meditation

Heute vermissen viele Menschen diesen direkten Kontakt zu Gott, der in einem traditionellen theorie-lastigen christlichen Gottesdienst oft zu kurz kommt. Viele suchen deshalb Halt und Kraft in buddhistischer Zen-Meditation oder hinduistischem Yoga. Doch fernöstliche Praktiken und christlicher Glaube können sich auch gut ergänzen. Hugo Makibi Enomiya-Lassalle, ein Jesuitenpater, der lange in Japan lebte, gab in den 70er Jahren die ersten Zen-Kurse in ganz Europa. Auf seine Anregung wurde das Franziskaner-Konvent in Dietfurt im Altmühltal zum ersten christlichen Zen-Zentrum in Europa.

Aber auch im Christentum gibt es viele spirituelle Techniken, die helfen, achtsam mit sich und seiner Umgebung umzugehen und stärker in der Gegenwart zu leben. So ist das Herzens- oder Jesusgebet eine 1.600 Jahre alte christliche Meditationspraxis. Wie fernöstliche Praktiken setzt es beim Körper und Atem an. Wer gerne gemeinsam mit anderen beten möchte, kann dies zum Beispiel in offenen Übungsgruppen im Spirituellen Zentrum eckstein, dem Haus der evangelisch-lutherischen Kirche in Nürnberg.