Die Hausgötzen entlarven

In einer Leistungs- und Konsumgesellschaft sind es häufig Anerkennung, Erfolg und Wohlstand, eingefleischte Gewohnheiten, fixierte Verhaltensmuster und vor allem unser Selbstbild und unsere festgefahrenen Meinungen, die uns die wirkliche Freiheit nehmen, die uns Jesus verheißen hat. Rohr meint, das Programm der Anonymen Alkoholiker sei der wesentlichste Beitrag Amerikas zur Spiritualität. Es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwie abhängig ist, und sei es noch so versteckt. Und er zeigt die Parallelen zwischen dem Evangelium und diesem Programm:

Jesus ruft Menschen in die Nachfolge, damals wie heute. Nachfolge bedeutet zunächst, nüchtern jene Bindungen zu entdecken, die uns auf dem Weg zu Gott blockieren, unsere Fixierungen, Vermeidungen, Denk- und Verhaltensmuster.

»Ändert eure Einstellung und Ausrichtung!«: So könnte man den Ruf zu Umkehr und Buße wörtlich übersetzen, der am Anfang seines Wirkens steht. Jesus selbst ist diesen Weg vorangegangen. Er hielt an nichts fest, er »entäußerte« sich seiner Göttlichkeit, wurde Mensch wie wir und gab sein Leben hin im Vertrauen auf Gott. Wer sein Leben festhält, wird es verlieren. Wer anhaftet bleibt unfrei. Die Gute Nachricht Jesu lautet, dass es eine Alternative gibt, eine Freiheit, die Gott dem schenkt, der sich selbst loslässt.

Übungen auf dem Weg in die Freiheit

Am Aschermittwoch gibt es auch in vielen evangelischen Kirchen Gottesdienste, die die Fastenzeit einläuten. In München zum Beispiel in St. Matthäus oder im Spirituellen Zentrum St. Martin um 18 Uhr. Das Aschenkreuz auf Stirn oder Scheitel erinnert an unsere Vergänglichkeit. In St. Martin empfangen es die Gottesdienstbesucher mit folgendem Segenswort: »Der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus begleite dich durchs Leben und Sterben zum Leben!«.

An vielen Orten in unserer Kirche werden während der Fastenzeit »Exerzitien« angeboten, wöchentliche Treffen, wo es häufig auch um Themen wie Fasten, Loslassen und Gottvertrauen geht.

Das evangelische Fastenmotto 2017 lautet »Sieben Wochen ohne Sofort«. Das bedeutet unter anderem: ohne sich dem Zwang zu beugen, sich sofort alle Wünsche zu erfüllen. Es geht um die Chance, sich von Gott unterbrechen zu lassen, innezuhalten und neue Formen der Lebendigkeit und des Glücks zu erspüren.

Wir alle brauchen das. Die Fastenzeit birgt eine große Chance.