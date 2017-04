Diese traditionellen Fasten- und Osterspeisen gibt es in Oberfranken

Eierringe

Die Eierringe zählen zu den traditionsreichsten Brauchtumsgebäcken zu Ostern. Sie sind vorwiegend in der Region um Bayreuth sowie in Teilen des Frankenwalds bekannt und werden auch in der Familienbäckerei von Thomas Zimmer, die auf eine 111-jährige Tradition zurückblicken kann, noch in liebevoller Handarbeit produziert. »Wir stellen sie in einer aufwendigen Flechttechnik so her, dass man keinen Anfang und kein Ende sieht«, sagt der Bäckermeister, »der Überlieferung nach sollen sie nicht nur den Jahresverlauf darstellen, sondern auch die Dornenkrone Christi symbolisieren.«

Noch heute gehört der Eierring zum sogenannten Patenbündel, mit dem die Patenkin-der zu Ostern beschenkt werden. So besteht das in einem weißen Leinentuch eingeschlagene Patenbündel aus einem Eierring, der mit zwölf gefärbten Eiern auf einen Teller gelegt wird, sowie aus Osterhasen, Spielzeug oder auch Kleidung. Die zwölf Eier wiederum sollen an die 12 Monate des Jahres, aber auch an die 12 Jünger Jesu erinnern. Der Eierring wird aus süßem Hefeteig hergestellt und darf auf kaum einem österlichen Frühstückstisch fehlen.

Stockfisch

Stockfisch ist eine Sammelbezeichnung für Seefische, die durch Trocknen haltbar gemacht werden. Dazu zählen heute vor allem Kabeljau, Seelachs, Schellfisch und Leng. Schon im Mittelalter spielte der Stockfisch in der Esskultur eine große Rolle und nahm zudem im Warenverkehr der Hanse einen wichtigen Platz ein. Im 14. und 15. Jahrhundert stellte er sogar die Grundlage für den beachtlichen Wohlstand der Hansestadt Lübeck dar.

Aufgrund seiner leichten Verfügbarkeit und als preiswertes Nahrungsmittel kam der Stockfisch auch in der Versorgung von Schiffsmannschaften sowie als Proviant für Reisende aller Art zum Einsatz. Eine noch größere Rolle spielte der Stockfisch aber als preiswerte Fastenspeise. Vor allem im Frankenwald und im Fichtelgebirge wird er noch heute traditionell am Karfreitag, manchmal auch am Heiligen Abend serviert. Zubereitet wird die Delikatesse aus gewässertem Stockfisch, garniert mit Zwiebeln, Speck und gerösteten Semmelbröseln. Dazu gibt es eine helle Soße, die oft auch als »weiße Brühe« bezeichnet wird, grüne Klöße und vor allem in Hof manchmal auch Sauerkraut und Kartoffeln.