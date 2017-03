Fastenaktion der bayerischen Landeskirche

Im Rahmen der Fastenaktion der bayerischen evangelischen Landeskirche werden seit 1991 Spenden für die lutherischen Minderheitskirchen in Osteuropa gesammelt. Im Mittelpunkt der diesjährigen Aktion, die am Sonntag in Erlangen eröffnet wurde und das Motto "Für ein gerechtes Europa" hat, steht die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder in Tschechien.

So soll die Kirche zum Beispiel bei der Renovierung des Gemeindehauses in Havlíckuv Brod, rund 100 Kilometer südöstlich von Prag, unterstützt werden. Die Spenden dafür werden während der Fastenzeit in den rund 1.530 evangelischen Kirchengemeinden in Bayern gesammelt. An der Aktion, bei der jeweils rund 200.000 Euro zusammen kommen, beteiligen sich auch das Diakonische Werk Bayern sowie die evangelischen Diaspora-Initiativen Martin-Luther-Verein und Gustav-Adolf-Werk.

Nur etwa 20 Prozent der Tschechen gehören laut bayerischer Landeskirche einer Religion an. Die Böhmischen Brüder haben rund aktive 70.000 Mitglieder. Im 17. und 18. Jahrhundert waren evangelische Gottesdienste in weiten Teilen Tschechiens verboten. Erst nach 1781 durften die Evangelischen wieder sogenannte "Bethäuser" errichten und nach dem Ersten Weltkrieg eine eigene tschechische evangelische Kirche bilden. Seit der Wende 1989 ist wieder ein kirchliches Leben in allen Formen möglich.