Jüdische Medienrevolution

Religiöse Feiertage

Autor Markus Springer

Pessach und das christliche Osterfest (das auf ein Pessachfest vor rund 2000 Jahren zurückgeht) finden in diesem Jahr wieder einmal gleichzeitig statt. Mit dem »Erew Pessach«, dem Pessach-Vorabend, beginnt für Juden in der ganzen Welt am Karfreitag das achttägige Pessachfest 5775.