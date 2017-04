Küstenmacher: »Wir brauchen einen Glaubens-Update«

Marion Küstenmacher ist Theologin und Trainerin für spirituelle Persönlichkeitsentwicklung. Sie ist der Überzeugung, dass das Christentum weiter ausblutet, wenn es nicht neu belebt wird. Bei der Tagung über die »Spiritualität der Zukunft« bietet sie einen Workshop zum Thema an. Redakteurin Rieke C. Harmsen hat sie zu ihren Zielen befragt:

Was tut man als Trainerin für spirituelle Persönlichkeitsentwicklung?

Meine Arbeit besteht aus Bücherschreiben, Vorträgen, Seminaren sowie Einzelberatung zur spirituellen Situation und Weiterentfaltung. Hier schaue ich in einem gemeinsamen Klärungsprozess mit meinem Gegenüber, was seine oder ihre aktuelle »kosmische Adresse« ist. Dabei helfen uns die Bausteine der integralen Spiritualität: psychosoziale Werteräume, Entwicklungslinien, Wahrnehmungsperspektiven, Persönlichkeitstypus und besondere Zustände (mystische Versenkungsgrade) des Bewusstseins. Ich biete auch Wertimaginationen an, das sind ganz individuelle Wanderungen durch die eigene Seelenlandschaft hin zu einem wertstiftenden inneren Ziel.

Die Spiritualität der Zukunft: Wie könnte, wie sollte sie in unserer Gesellschaft aussehen?

Unser Buch Gott 9.0 beschreibt in 9 Glaubens-Updates, dass bei uns längst schon neue Glaubensinhalte und nonduale Gottesvorstellungen entstanden sind, die unseren Verstand nicht beleidigen und unsere Seelen wieder nähren können. Das Christentum wird aber - trotz fabelhaftem Engagement seitens Haupt- und Ehrenamtlicher - hierzulande weiter ausbluten, wenn die eigentliche Aufgabe weiterhin von der Kirchenhierarchie aufgeschoben wird.

Wir brauchen endlich einen mutigen Abschied von gewissen dogmatischen Lehrinhalten, die uns noch an ein vormodernes Gottes- und Weltbild (4.0) und dualistische Positionen binden. Schon junge Leute laufen wegen dieser Inhalte davon, an die sie nicht glauben können. Ein echter Fortschritt, ein belebendes Glaubens-Update ist mit einem Systembruch im bisherigen Denken verbunden. Das war auch bei der Reformation so, davor sollten wir uns also nicht fürchten.