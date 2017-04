Tagung erforscht »Spiritualität der Zukunft«

Link-Tipp

Spiritualität der Zukunft

Viele Menschen bezeichnen sich heute als spirituell, aber nicht religiös im Sinne einer Zugehörigkeit zu einem bestimmten religiösen Bekenntnis. In den USA hat diese Bewegung längst einen Namen - spiritual but not religious, also #sbnr. Was bedeutet dieser Trend für die kirchlich-theologische Arbeit? Wie passen Yoga, Zen und Buddhismus zum Christentum?

Hier geht es zum Programm der Tagung Spiritualität der Zukunft.