Über Afterlife und Deathbots mit Elvis Presley

Harmsen: Würden Sie mit Ihrem Großvater als einem Avatar chatten wollen?

Teille: Nein. Ich weiß, dass das Gegenüber nur eine Simulation ist und nicht wirklich echt ist. Für mich persönlich kommt das nicht in Frage. Aber nehmen wir mal an, ich wäre Fan von Elvis Presley. Wenn ich den dann zu Hause haben kann, mich mit dem unterhalten kann über seine Musikstücke, wohl wissend, dass es eine KI ist, der mir aber dann bestimmte Dinge erklären kann und vielleicht mal für mich singt oder ein Lied für mich komponiert, was sonst kein anderer gehört hat, warum nicht? Das stelle ich mir als ein gutes Geschäftsmodell vor. Da hätte ich jetzt keine Berührungsängste.

Harmsen: Warum boomt das Thema Afterlife?

Teille: Weil es neu ist und weil es an einer Grenze kratzt, die die ethische Verantwortung betrifft. Weil man damit Schlagzeilen machen kann. Meinem Erachten nach ist das ein Randphänomen. Es ist spannend und interessant, es gibt aber auch ethische Fragestellungen. Aber die Frage nach gerechter Gesellschaft, nach Verteilung des Mehrwerts, den wir durch die KI schaffen, wäre ein viel wichtigeres Thema, das aber viel weniger diskutiert wird.

Harmsen: Wie kann Kirche hier Vorreiter sein?

Teille: Wir können schon hinschauen. Aber wir sollten uns klarmachen, wenn wir eine derartige Veränderung der Gesellschaft erleben mit der Vernichtung von Arbeitsplätzen, wenn wir einen derartigen Mehrwert schaffen, dann sollte dieser Mehrwert der gesamten Gesellschaft Zugutekommen. Wir sollten nachdenken, wie so etwas geschehen kann, wie so eine Verteilung des geschaffenen Mehrwerts zum Nutzen der ganzen Gesellschaft geschehen kann. Übrigens nicht nur bezogen auf Deutschland, sondern weltweit. Das wäre, glaube ich, ein verantwortungsvolles und auch christliches Umgehen mit solchen Herausforderungen.

Harmsen: Wie sieht die Welt 2030 aus?

Teille: Also mit Sicherheit werden wir ein Fortschreiben der Dinge erleben, die wir jetzt schon sehen. Das heißt also noch bessere Filme, noch besserer Ersatz von Schauspielern, noch bessere Assistenzsysteme in der Arbeit. KI-Schulung werden für viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur Pflicht werden. Leute werden ohne Erfahrung im Umgang mit der KI nicht mehr eingestellt werden. Bestimmte Berufe werden verschwinden, wie die Drucker in der Druckindustrie verschwunden sind. Das werden wir in den nächsten vier, fünf Jahren erleben. Andere, sehr viele Berufe werden sich stark verändern. Dieser Prozess beginnt nicht erst – er ist in vollem Gange.

Dagegen werden wir eine starke KI in den nächsten fünf Jahren nicht erleben. Aber wir werden erleben, dass uns immer mehr Leute erzählen, dass es die starke KI jetzt gibt - und wir werden es immer schwerer haben, das von einem simulierten Bewusstsein zu unterscheiden. Aber wenn wir genauer hinschauen, werden wir feststellen Nein, das ist keine starke KI.

Das Interview ist ein stark gekürzte und leicht redigierte Version des Gesprächs auf der Digital Konferenz Nürnberg. Das Gespräch fand statt in Kooperation mit dem Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA).