Eine Stunde lang läuteten am Freitag in ganz Norwegen die Kirchenglocken. Von 12 bis 13 Uhr erinnerten sie an König Harald V., der am Morgen im Alter von 89 Jahren im Osloer Reichshospital gestorben war. Das Läuten folgte demselben Muster wie nach dem Tod seines Vaters Olav V. im Jahr 1991. Es war Ausdruck nationaler Trauer – und ein Zeichen für die besondere Verbindung zwischen dem Königshaus und der evangelisch-lutherischen Kirche des Landes.

Harald V. war nicht nur Mitglied der Norwegischen Kirche. Mehr als zwei Jahrzehnte lang stand er auch formell an ihrer Spitze. Als er 1991 den Thron bestieg, wurde er zugleich Oberhaupt der damaligen Staatskirche. Erst eine Verfassungsreform im Jahr 2012 beendete diese jahrhundertealte Verbindung von Krone und Kirchenleitung.

Harald wurde damit zum letzten norwegischen König, der zugleich Kirchenoberhaupt war. Doch gerade nach dem Ende dieser Funktion zeigte sich, dass seine Nähe zur Kirche mehr war als eine staatsrechtliche Pflicht. Zugleich entwickelte sich der lutherisch gebundene Monarch zu einer Stimme für ein religiös und gesellschaftlich vielfältiges Norwegen.

Ein König an der Spitze der Kirche

Die enge Verbindung von Krone und Kirche reichte bis zur Reformation zurück. Sie wurde 1537 in Norwegen auf königlichen Erlass eingeführt. Der König trat an die Spitze der lutherischen Kirche; sein Bekenntnis sollte zugleich das Bekenntnis des Landes sein. Auch die norwegische Verfassung von 1814 hielt an diesem landesherrlichen Kirchenregiment fest.

Als formelles Kirchenoberhaupt bestimmte Harald allerdings nicht persönlich über Glaubensfragen oder Gottesdienstordnungen. Die Kirchenleitung lag beim König im Staatsrat und damit faktisch bei der Regierung. Sie ernannte unter anderem Bischöf:innen. Gleichzeitig hatte die Norwegische Kirche seit dem 20. Jahrhundert schrittweise eigene synodale Strukturen aufgebaut – von örtlichen Kirchenvorständen über Diözesanräte bis zur Generalsynode.

2008 verständigten sich die politischen Parteien darauf, das Verhältnis von Staat und Kirche neu zu ordnen. Am 21. Mai 2012 änderte das Parlament schließlich die Verfassung. Der König war fortan nicht mehr Oberhaupt der Kirche, die Ernennung ihrer leitenden Geistlichen ging auf kirchliche Gremien über. Seit 2017 ist die Norwegische Kirche eine eigenständige juristische Person und nicht mehr Teil der staatlichen Verwaltung.

Eine vollständige Trennung nach französischem Vorbild ist das allerdings nicht. Die evangelisch-lutherische Kirche wird in der Verfassung weiterhin als Norwegens Volkskirche bezeichnet und vom Staat finanziell unterstützt. Im Jahr 2024 gehörten ihr 3.451.288 Menschen und damit 61,7 Prozent der Bevölkerung an. Ihre 1.146 Gemeinden erstrecken sich über das gesamte Land.

Auch die Krone bleibt konfessionell gebunden: Die norwegische Verfassung schreibt vor, dass der Monarch der evangelisch-lutherischen Religion angehört. Das gilt nun auch für Haralds Sohn und Nachfolger Haakon VIII.

Die Verbindung blieb "mehr als eine Formalität"

Harald zog sich nach der Reform nicht aus dem kirchlichen Leben zurück. Im Gegenteil: Noch im Januar 2026 hob der leitende Bischof der Norwegischen Kirche, Olav Fykse Tveit, hervor, die Verbindung des Königs zur Kirche sei "mehr als eine Formalität".

Harald reiste zur Weihe neuer Bischöf:innen in die jeweiligen Diözesen. Damit habe er diese Feiern nicht nur zu wichtigen Meilensteinen für die Kirche, sondern auch für die jeweilige Region gemacht, erklärte Fykse Tveit. Noch im Dezember 2025 nahm der damals 88-Jährige in Tromsø an der Weihe von Stig Lægdene zum Bischof von Nord-Hålogaland teil.

Auch der Glaube blieb in den öffentlichen Ansprachen des Königs präsent. Während der Corona-Pandemie versicherte er der Bevölkerung seine Gedanken und Gebete. Nach den rechtsextremen Terroranschlägen von Oslo und Utøya im Juli 2011, bei denen 77 Menschen getötet wurden, gehörte Harald zu den Stimmen, die dem erschütterten Land Halt geben sollten. Seine Rolle war dabei weniger die eines theologischen Lehrers als die eines seelsorglich auftretenden Staatsoberhaupts.

Ein lutherischer König für ein vielfältiges Land

Wie weit Haralds Verständnis von Zugehörigkeit über die traditionelle Verbindung von Nation und lutherischer Kirche hinausging, zeigte besonders eine Rede im September 2016. Bei einem Gartenfest im Osloer Schlosspark beschrieb er Norwegen als Gemeinschaft sehr verschiedener Menschen: von Einheimischen und Zugewanderten, Jungen und Alten, Menschen mit unterschiedlichen Lebensweisen und Überzeugungen.

Norweger seien Mädchen, die Mädchen lieben, Jungen, die Jungen lieben, und Mädchen und Jungen, die einander lieben, sagte der König. Sie glaubten an Gott, an Allah, an das Universum – oder an nichts. Seine Folgerung war so schlicht wie wirkungsvoll: "Norwegen seid ihr. Norwegen sind wir." Die Rede verbreitete sich international und wurde zu einem der bekanntesten Momente seiner Regentschaft.

Das war keine Abkehr von Haralds evangelisch-lutherischer Bindung. Vielmehr trennte er das eigene Bekenntnis von der Vorstellung, alle Menschen im Land müssten dieses Bekenntnis teilen. Gerade darin spiegelte sich ein Wandel, den Norwegen während seiner 35-jährigen Regentschaft vollzogen hatte: Aus einem Staat mit lutherischer Staatskirche wurde eine pluralistische Gesellschaft, in der die frühere Staatskirche weiterhin eine besondere Stellung besitzt.

Harald verkörperte beide Seiten dieser Entwicklung. Er bestieg den Thron noch als Oberhaupt der evangelisch-lutherischen Kirche. Er starb als König eines Landes, dessen religiöse und weltanschauliche Vielfalt er ausdrücklich anerkannte.

Kirchenglocken als Zeichen von Trauer und Hoffnung

Nach seinem Tod würdigte die Norwegische Kirche Harald mit Dankbarkeit. Es sei ein Tag der Trauer für Volk und Nation, erklärte Fykse Tveit. Zugleich sei diese Trauer erfüllt vom Dank für das, was der König den Menschen während seines Lebens bedeutet habe.

Die Kirchenglocken, sagte der leitende Bischof, erinnerten an Gottes Gegenwart in der Welt und an die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Sie läuteten für einen Mann, der einmal kraft Verfassung an der Spitze der Kirche gestanden hatte – und ihr auch dann verbunden blieb, als dieses Amt längst Geschichte war.