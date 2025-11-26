Bei ihrer letzten Synodaltagung als Präsidentin hat Annekathrin Preidel in ihrer Eröffnungsansprache ein positives Fazit gezogen. "Eine moderne Kirche braucht eine moderne Synode mit modernen Arbeitsformen und modernen Organisationsstrukturen", sagte Preidel in ihrer Eröffnungsansprache am Sonntagabend bei der Herbsttagung in Amberg.

"Die Veränderungen, die wir als Synode angestoßen haben und die wir – auch an uns selbst – immer wieder neu gestalten müssen, zeigen: Wir sind auf dem Weg zu einer Kirche, die aus Erfahrungen lernt, Mut zur Erneuerung hat und Zukunft aktiv gestaltet."

Gleich zu Beginn sprach Preidel von einem bewegenden Moment und blickte dankbar auf zwölf Jahre an der Spitze der Landessynode zurück. Jede Reise, so Preidel mit Verweis auf Hermann Hesses berühmten Vers vom Zauber des Anfangs, verändere Menschen und verbinde sie miteinander: "Es ist ein Moment, um zurückzublicken auf gemeinsame Jahre, auf Erfolge und Herausforderungen – und darauf, was diese Zeit so besonders gemacht hat."

Preidel räumte aber auch ein: "Von der Beharrung in die Bewegung zu kommen, ist kein Selbstläufer. Das kostet Mühen, bringt Reibung mit sich, erzeugt Spannung." Gerade jetzt zeige sich, wie klug es gewesen sei, dass die Synode vor zehn Jahren mit dem landeskirchlichen Zukunftsprozess "Profil und Konzentration" (PuK) begonnen habe.

PuK-Prozess hat Vieles in Gang gesetzt

In ihrer Rede erinnerte Preidel daran, dass sie bereits bei ihrem Amtsantritt das Bild einer beweglichen Kirche geprägt habe: weg vom unbeweglichen Tanker, hin zu vielen kleinen, wendigen "Schnellbooten". Diese Vorstellung sei damals manchem fremd gewesen – heute aber, so Preidel, sei sichtbar:

"Diese Boote fahren! In Gemeinden, Initiativen, Projekten, Teams. Nicht alle im Gleichklang – aber in dem gleichen Geist."

Der PuK-Prozess habe wesentlich dazu beigetragen, dass kirchliche Arbeit agiler, teamorientierter und experimenteller geworden sei. Als Beispiel nannte Preidel die neuen Formen digitaler Zusammenarbeit und das entstehende Gremienmanagement: Papierberge seien verschwunden, Dokumente würden zentral geteilt, Beschlüsse transparenter vorbereitet.

Zugleich betonte Preidel, dass Innovation kein "Workshop mit Klebezetteln" sei, sondern harte Arbeit: das Aushalten von Unsicherheit, das Verlassen vertrauter Wege, das Üben neuer Formen von Beteiligung. "Innovation ist für uns gelebte Theologie", sagte sie. Kirche müsse "Künstlerin der Störung" sein – offen für Unterbrechungen, aus denen Neues entstehen könne.

"Die Schnellboote fahren"

Vieles sei in der zu Ende gehenden Synodalperiode gelungen, betonte Preidel: "Noch nicht alles. Aber genug, um der kommenden Landessynode einige Seekarten an die Hand zu geben." PuK sei kein Projekt, das abgeschlossen werde, sondern eine Bewegung, die weiterführe.

Zum Ende ihrer letzten Eröffnungsrede machte Preidel deutlich, warum sie nicht erneut kandidiert: "Ich gehe nicht, weil ich müde bin. Ich gehe, weil neue Stimmen gebraucht werden."