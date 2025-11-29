Nach Schätzungen des Brüder-Grimm-Museums in Kassel sind seither Ausgaben in über 170 Sprachen erschienen, die zusammen eine Auflage von über einer Milliarde Exemplaren erreichen. Japanische Mädchen tanzen Dornröschen-Ballett, Hollywoods (Trick-)Filmstudios lieben Schneewittchen und Rapunzel, niederländische Kinder gruseln sich wohlig, wenn die Hexe schnarrt: "Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt aan myn huisje?"

Grimms Märchen sind zeitlos erfolgreich, und das weltweit und vor allem generationsübergreifend. Welches Stück Alltagskultur verbindet in Deutschland sonst noch den 90jährigen Allgäuer Austragsbauern, die Kölner Marketingstrategin und den jungen Hip-hop-Musiker im Berliner Kiez? Die Geschichte, wie die junge Königin auf einmal Rumpelstilzchens Namen rausbekommt, kennen sie alle.