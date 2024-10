Jahrestag am 7. Oktober

Fürbitte für das Gedenken an den Hamas-Überfall auf Israel

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat zum Gedenken an den Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel am 7. Oktober eine Fürbitte für Gottesdienste und Gedenkfeiern formuliert. Ein Text, den jede*r auch für sich als persönliches Gebet sprechen kann.

