Logistik auf "Libi": Hinter den Kulissen der Zeltlagerinsel Lindenbichl

Das erste Zeltlager auf der Halbinsel fand 1952 unter einfachsten Bedingungen stand. Die Zelte stammten aus Armeebeständen, statt fester Klohäuschen gab es nur Donnerbalken, und die Küche servierte Brot, Käse und Wurst. Heute gibt es mehr Komfort, aber auch mehr Regeln.

Inselfreiheit hin, Zeltlageranarchie her: Inselchefin Lea Petrat muss eine lange Liste an Vorschriften einhalten – von Notfallmanagement über Küchenvorschriften bis zu Hygieneparagrafen. "Die Putzlappen, die wir im Sanitärbereich verwenden, sind zum Beispiel gelb, die in der Küche grün und blau – so gibt es keine Verwechslungen", zählt sie auf. Dreimal am Tag werden die zehn Inselklos geschrubbt und alles desinfiziert, um Keimen den Garaus zu machen.

Pläne und Listen für reibungslosen Ablauf

Doch bei der Lappenfarbe hört die Logistik noch lange nicht auf. Pro Lager muss ein Leiter an einem Rettungsseminar teilnehmen, es gibt ausgeklügelte Warnsysteme bei Sturm oder Gewitter, die lässigen Männer und Frauen im Sani-Team sind auch im echten Leben Medizinstudenten, Rettungssanitäter oder Kinderärzte.