Rund 10.594 Kirchen gibt es derzeit in Bayern. Die evangelische Landeskirche zählte zum Februar 2026 exakt 1.784 Gotteshäuser. Die sieben katholischen Bistümer kommen zusammen auf 8.810 Sakralgebäude. Dabei sind in den meisten Bistümern kleinere Kapellen noch gar nicht eingerechnet - allein im Erzbistum München und Freising sind das 1.365. Alle Angaben stammen aus einer aktuellen Umfrage des Evangelischen Pressediensts (epd) an das Landeskirchenamt und die Pressestellen der Bistümer.

Von den evangelischen Kirchen stehen 1.317 unter Denkmalschutz, das entspricht etwa 74 Prozent. Bei den katholischen Geschwistern liegt die Zahl der denkmalgeschützten Kirchen bei über 6.500, also mindestens 74 Prozent. Eine genaue Zahl lässt sich aufgrund der unterschiedlich präzisen Angaben aus den Bistümern nicht ermitteln.

Die evangelische Landeskirche listet außerdem 1.444 Gemeindezentren und -häuser auf, dazu 1.110 Pfarrhäuser. Zusammen mit den Sakralgebäuden ergibt sich so die Gesamtzahl von 4.328 kirchlichen Immobilien. Die bayerischen Bistümer besitzen zusammen inklusive ihrer Gotteshäuser über 21.037 Immobilien.

Kosten für Gebäudeerhalt sind hoch

Die Kosten für den Erhalt dieser Gebäude sind hoch, und sie belasten die kirchlichen Haushalte zunehmend. Prognosen zufolge wird es deshalb in 30 Jahren aufgrund von Mitgliederrückgang und sinkenden Einnahmen deutlich weniger sakral genutzte Kirchen in Bayern geben. Schon in den vergangenen Jahren wurden Gotteshäuser aufgegeben oder umgenutzt: Die evangelische Landeskirche beziffert die Zahl auf 30 Kirchen seit 2015. In sechs katholischen Bistümern waren es den Angaben zufolge in den letzten Jahren insgesamt 34 Kirchen. Das Bistum Augsburg nennt eine Zahl von 184 Gebäuden, die an Kommunen oder Privatpersonen abgegeben wurden. Darin sind aber auch andere kirchliche Immobilien enthalten.

Das Gebiet der Evangelisch-Lutherischen Kirchen von Bayern ist deckungsgleich mit dem des Freistaats Bayern. Die katholische Kirche organisiert sich im Freistaat in sieben Bistümern. Dazu gehören Augsburg, Eichstätt, Passau, Regensburg, Würzburg sowie die Erzbistümer Bamberg und München-Freising.