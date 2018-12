11.12.2018

#Advent

Schwanger in der Weihnachtszeit - Hebamme Anke Weber gibt Tipps

Wenn eine Frau sich gerade in der Weihnachtszeit auf die Geburt ihres Kindes vorbereitet, fühlt sich die Hebamme Anke Weber dem Weihnachtsgeschehen ganz besonders nah. Besuch in der Hebammenpraxis in Murnau.