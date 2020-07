16.07.2020

Sommerakademie Nürnberg

Mit der AHA-Regel durch den Sommer: Bildungsangebote trotz Corona

Ein „dichtes Programm für Herz und Verstand, Körper und Seele in ungewöhnlichen Zeiten“ bietet die Evangelische Stadtakademie Nürnberg ab Mitte Juli in ihrer Sommerakademie. Leiter Ekkehard Wohlleben erklärt, wie das Team mit Angeboten zu Theologie, Kunst und Kultur sowie „Spritztouren“ zum Thema Wasser den Einschränkungen durch das Coronavirus trotzen will.