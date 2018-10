Nürnberger Sinn-Stiftung will abgeschobene tschetschenische Flüchtlinge zurückholen

Familienvater Salman, ein gelernter Architekt, arbeitete derweil für einen symbolischen Stundenlohn als Fliesenleger. Kurz bevor die Firma ihn übernehmen wollte, entzog ihm das Ausländeramt die Arbeitserlaubnis. Grund: keine Bleibeperspektive.

Und nun die Abschiebung, die alle fassungslos macht, die die Gezuevs kannten. Irina Gerasimov, die die Familie fünf Jahre lang betreut hat, sagt: "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das passiert. Sie hätten einen Termin beim Rechtsanwalt gehabt. Ich dachte, sie bekommen ein Bleiberecht." Erika Gareus ist auch deshalb entsetzt, weil die Politik zuletzt ein Einwanderungsgesetz angekündigt hat: "Wir brauchen doch Leute, die fleißig sind und sich integrieren wollen. Dass man jetzt nochmal solche Fakten schafft, ist für mich nicht nachvollziehbar."

Adelheid Marcinko, Leiterin der Wiesenschule, bestätigt dem Evangelischen Pressedienst (epd): Erst durch eine Mail von Sabine Arnold habe sie von der Abschiebung des Drittklässlers Islam erfahren. "Ich war erschüttert und meine Kollegen auch", sagt Marčinko. "Dass die Behörden uns über so etwas nicht einmal informieren, ist traurig und eine Abwertung unserer Arbeit." Islam sei ein guter Schüler gewesen.

Kein Geld für einen Weiterflug

Salman Gezuev hat Sabine Arnold per WhatsApp geschrieben, dass die Familie, nachdem sie ihre Nürnberger Wohnung verlassen musste, einen ganzen Tag lang in einem Raum ausharren musste - ohne Handys, ohne Essen. Sogar der neunjährige Islam hätte hungern müssen. Abends wurde die Familie in ein Flugzeug von München nach Moskau gesetzt und dort mittellos sich selbst überlassen. Salman musste Freunde anbetteln, um Tickets für einen Weiterflug in Tschetscheniens Hauptstadt Grosny bezahlen zu können. Kametas Rollstuhl blieb in Nürnberg zurück.

Nach wie vor werden in Tschetschenien Gegner und vermeintliche Gegner des Diktators Ramsan Kadyrow brutal verfolgt. Amnesty International berichtet von Menschen, die einfach verschwinden, von Folterungen und außergerichtlichen Hinrichtungen. Das Auswärtige Amt rät aufgrund der schlechten Sicherheitslage von Reisen in den Nordkaukasus ab. Aber die Zentrale Ausländerbehörde der Regierung von Mittelfranken schreibt in einem Bescheid, es stünden der Abschiebung "keine tatsächlichen und rechtlichen Gründe entgegen". Eine weitere Stellungnahme zu dem Fall war von der Behörde bis zum Mittag nicht zu erhalten.

Sabine Arnold hat sich per Brief bei mehreren Politikern über Bayerns Flüchtlingspolitik beschwert. Am Dienstag schrieb sie erneut an Innenminister Joachim Herrmann. Zu den Adressaten gehört auch Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU). Denn Stamm, das ist die bittere Ironie dieser Geschichte, hat der Sinn-Stiftung vergangenes Jahr den Bürgerpreis für hervorragende Integrationsarbeit verliehen. Doch diese, klagt Arnold, werde durch Abschiebungen wie die der Gezuevs zunichte gemacht.