Christen im Irak zwischen Zukunftsangst und Zuversicht

Überfall des IS sorgte für tiefes Misstrauen

Durch Emigration, Rückkehr und Neuansiedlung verändern sich die Verhältnisse in diesem Mosaik nun deutlich. Mit Unterstützung schiitischer Milizen, die auch an der Niederschlagung des "IS" in Mossul beteiligt waren, werden die Schabak nun vor allem im benachbarten Bartella langsam zur Mehrheit. In einer Gesellschaft, in der das staatliche Gewaltmonopol wenig gilt und Macht über Zugehörigkeit zu ethnischen und religiösen Gruppen ausgetragen wird, nehmen Minderheiten dies als Bedrohung wahr.

Die Erfahrung, dass langjährige Nachbarn nach dem Überfall des "Islamischen Staats" ihre andersglaubenden Nachbarn verrieten und sich an deren Besitz vergriffen, hat tiefes Misstrauen gesät und hindert die allermeisten Christen daran, etwa nach Mossul zurückzukehren.

Muslime helfen christlichen Nachbarn

Doch es gibt auch andere Geschichten, die deutlich machen, dass Verfolgte auch in größter Not von manchen Nachbarn unter Risiko des eigenen Lebens nicht alleingelassen wurden. Abd el Salam – es ist, als wäre der Name des 40-jährigen Sportlehrers Programm: "Diener des Friedens". Er besucht einen durch deutsche Kirchen finanzierten Weiterbildungskurs in der kurdischen Autonomieregion. Ernst und traurig ist sein Blick; man mag sich nicht ausmalen, was er erfahren musste. Auch er will nicht mehr nach Mossul zurück.

Der sunnitische Muslim berichtet, dass er selbst fliehen musste, nachdem er zwei christlichen Nachbarinnen zur Flucht verholfen hatte, da sie den Ernst der Lage nicht rechtzeitig erkannt hatten. Unter widrigen Umständen hat er sie selbst aus der Stadt begleitet, dann einen Christen drei Wochen in einem Haus versteckt und ihm schließlich falsche Papiere besorgt, dass er sein Leben durch Verlassen der Stadt retten konnte.

Gegen die Kategorisierung nach Freund und Feind

Fragt man junge Menschen, ob Christen, Muslime oder Jesiden, Kurden, Araber oder Assyrer, sei es in Sprachkursen, Berufsweiterbildungsklassen oder in Kirchengemeinden, so wird deutlich: Sie haben es satt – die Kategorisierung von Menschen nach Freund und Feind entlang ethnischer und religiöser Linien, die Sorge um zu viel Macht und Bevölkerungsanteil einer anderen Gruppe. Die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres ganz persönlichen Lebensentwurfs. Die wirtschaftliche Not.

"Wir haben die Geduld verloren", sagt der erst 19-jährige Baha aus der Stadt Dohuk im Kurdengebiet, der Modedesigner werden will und nicht auf seine Religionszugehörigkeit angesprochen werden möchte. "Wir haben die Hoffnung verloren, während wir aufgewachsen sind", sagt er.