Asylpolitik: der Fall Ashot Aharonyan sorgt für Verbitterung und Wut

Darüber hinaus war es erforderlich, eine Bürgschaft zu unterschreiben. Dies habe Helferkreis-Mitglied Ingrid Buchfelder getan. "Sie hätte dann auch mit ihrem Privatvermögen haften müssen, falls Ashot das Land nicht mehr verlassen sollte. Dieses Geld bekommen wir wieder zurück. Allerdings muss er sich in Armenien bestätigen lassen, dass er sein Visum nie in Anspruch genommen hat", sagt Lendl.

"Neuhaushilft" betreute zeitweise rund 100 Flüchtlinge. "Wir haben rund 30 in eigenen Wohnungen. Um die kümmert sich niemand, und die Bürokratie erschlägt auch diese", meint Lendl. Jedem sei von Anfang an klar gewesen, dass Ashots Familie lediglich ein Bleiberecht wegen der gesundheitlichen Probleme habe. Ebenso, dass Ashot nur bleiben kann, bis seine Mutter stirbt. Allerdings sei er bis zu deren Tod als amtlicher Betreuer bestellt worden, dolmetschte täglich per Telefon und organisierte alle möglichen Dinge.

Totalversagen des Staats

"Der Staat hat sich nicht um Ersatz bemüht oder ihn von seiner Tätigkeit entbunden. Es war bequem, jemanden zu haben, der sich kümmert. Und dass die Ämter, ja sogar Innenminister Hermann, hinterher behaupteten, er wäre nicht abgeschoben worden, wenn die Krankheit der Mutter bekannt gewesen wäre, ist schlicht gelogen", ärgert sich Lendl. Man habe ein Totalversagen des Staats erlebt. "Es wäre leicht gewesen, Ashot bis zum Ableben seiner Mutter hier zu behalten, es fehlte am guten Willen. Der Staat Bayern wollte hier Macht demonstrieren", sagt sie. Was man in den Medien zudem über Integration höre, habe mit der Realität nichts zu tun. Es entstehe in der Öffentlichkeit ein völlig falsches Bild und sorge bei vielen ehrenamtlichen Helfern für Unmut und Verbitterung.

Mit im Boot war auch Anwältin Waltraud Noll-Fentze, die sich um die Aufhebung der Sperre der Wiedereinreise bis vor wenigen Wochen gekümmert hat. "Einerseits berührt die Tatsache, dass Ashot seine Mutter nicht mehr lebend angetroffen hat, schon. Andererseits ist es in der Tat so, dass der Asylantrag von Anfang an unter keinem guten Stern stand", beurteilt sie den Fall aus juristischer Sicht. Als Asylgrund war die Krankheit der Mutter vorgetragen worden, was nicht einmal ein Anlass für die Behörden sei, genauer zu prüfen. "Hier war Ashot nicht oder nicht gut beraten", sagt Noll-Fentze.

Es sei rechtlich alles korrekt erfolgt, es liege im Vorgehen der Entscheider keine besondere Härte vor.

Hinsichtlich der Betreuung seiner Mutter hätte man sich für Ashot laut der Laufer Anwältin jedoch auch eine andere Entscheidung des Verwaltungsgerichts Ansbach vorstellen können. Rein rechtlich sei Ashot zwar vollziehbar ausreisepflichtig gewesen, man hätte aber seitens des Staats gut vertreten können, die Abschiebung wegen des zu erwartenden Todes der Mutter zu verschieben. "Rein menschlich wird das Vorgehen in einem so besonderen Einzelfall, wie es die unheilbare Erkrankung der Mutter von Ashot war, daher fast zwangsläufig als Härte des Staats empfunden. Der Staat kann, aber muss sein Ermessen nicht ausüben. Es gibt keinen Anspruch. Für den Betroffenen ist dies unbefriedigend", so Noll-Fentze abschließend.