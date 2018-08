25.08.2018

Flüchtlings-Initiativen beklagen:

Hilfsbereitschaft der Wirtschaft für Geflüchtete abgeebbt

Tausende Flüchtlinge, die 2015 nach Deutschland kamen, haben in den letzten drei Jahren Deutsch gelernt. Nun steht ihre Integration in den Arbeitsmarkt an. Doch Flüchtlingshelfer stellen fest, dass die Hilfsbereitschaft der Betriebe nachlässt.