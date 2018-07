Kind sein in der Flüchtlingsunterkunft

In der ZAE Zirndorf: Kreativstunde für die Kinder mit der Künstlerin Sabine Schwarz aus Roßtal, die ehrenamtlich einmal im Monat in der ZAE vorbeischaut. Dabei entstehen große Leinwände als Gemeinschaftswerk, jedes Kind darf eine kleinere Leinwand mit der erlernten Technik gestalten und mitnehmen. Beim „Action Painting“ werden Leinwände mit Farbe auf Walzen und Rollen bearbeitet, bevor mithilfe eines sich drehenden Kreisels, der Farbe zu allen Seiten auf die Unterlage spritzt und somit phantasievolle Figuren entstehen.

Es ist ruhig geworden in der einstigen Gendarmerie-Kaserne am Zirndorfer Stadtteil Hirtenacker, deren Ursprünge bereits auf die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurückgehen. Wo bereits seit 1955 ein Sammellager für Flüchtlinge besteht, erinnert die Anlage heute noch an die Ausbildungsstätte militärisch gegliederter Polizeikräfte, die ab 1942 auch den Regimentsstab des III. Feuerwehrregimentes der Feuerschutzpolizei zur Sicherstellung des Brandschutzes Nürnbergs beherbergte. Nachdem sich die Amerikaner nach der Kapitulation der Nazis in den jetzt umbenannten "Adams Barracks" niedergelassen hatten, war also recht bald im Wirtschaftswunderdeutschland eine erste Anlaufstelle für asylsuchende Personen geworden.

Wenn die ZAE demnächst zum "Anker­Zentrum" (Ankunft, Entscheidung und Rückführung) wird, sollen insgesamt höchstens 500 Flüchtlinge untergebracht werden. So viele, wie es die Höchstgrenze in der bisherigen Erstaufnahmeeinrichtung vorsieht. Laut Regierung von Mittelfranken kommen immer noch täglich rund 20 Menschen nach Zirndorf, wollen einen Asylantrag stellen und werden oft erst einmal in der ZAE untergebracht. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann sagte bei seinem Besuch am 11. Juni, dass die Staatsregierung eine Sanierung der Gebäude plane. Ansonsten erfülle die Erstaufnahmeeinrichtung Zirndorf weitgehend die Anforderungen an ein "Ankerzentrum". "Außer dem Namenswechsel wissen wir noch nicht, welche Auswirkungen die Umwidmung hat", sagt der Zirndorfer Gemeindepädagoge Erwin Bartsch, Sprecher der Asylgruppe Zirndorf.

Heimat auf Zeit

Zur Hoch-Zeit der sogenannten Flüchtlingswelle im Herbst 2015 war Zirndorf das Sammelbecken für viele hunderte Menschen. Schnell wurden seitens der Regierung von Mittelfranken Programme aufgelegt, wie die Neuzugänge nicht nur mit dem Nötigsten für Leib und Leben, sondern auch für Seele und Geist versorgt werden. Mit dabei auch verschiedene caritative Einrichtungen von Diakonie und Caritas. Und wegen der langen Geschichte der ZAE vor der Haustüre als "Profis" zu bezeichnende "Asylgruppe Zirndorf", die bereits seit 1988 Flüchtlingen Begegnung, Hilfe und Unterstützung in ihrer Lebenssituation anbietet und ihnen – so das Motto – eine "Heimat auf Zeit" schenken möchte und in der ehemaligen Kapelle der Kaserne kostenlosen Schulunterricht für Kinder zwischen acht und 14 Jahren anbietet. "Auch wenn der Heimatbegriff aktuell sehr strapaziert wird, stimmt er so immer noch. Das Unterrichtsangebot ist eine kleine und kurze Schul-Heimat auf Zeit. Für viele Flüchtlingskinder ist der tägliche Unterricht wieder ein Stück normales und gut geregeltes Leben, nach Fluchtweg und Verlust der alten Heimat. Sie werden als Kinder wahr- und angenommen, die etwas können und wollen. Erste Erfahrungen mit der deutschen Sprache als kleine Hilfestellung beim Wechsel in die Regelschule", erklärt Bartsch.

Schon im Schuljahr 2014/2015 begann der Schulunterricht für noch nicht schulpflichtige Flüchtlingskinder in der Erstaufnahmeeinrichtung. Er wurde noch ganz alleine von einer staatlichen Lehrkraft gehalten. Im Schuljahr 2015/2016 hatten die Belegung und damit auch die Schülerzahlen kräftig zugenommen, sodass ab 2015 die staatliche Lehrkraft bereits von den Ehrenamtlichen unterstützt wurde. Ab dem Schuljahr 2016/2017 bis heute wurden die Stunden der staatlichen Lehrkraft ganz abgezogen. "Es gibt auch von der Regierung von Mittelfranken keinerlei staatlichen Schulstunden mehr dafür. Auch die Einstellung von sogenannten Drittkräften kann nicht erfolgen, da es nur für schulpflichtige Kinder vorgesehen ist. Das staatliche Schulamt ist somit vollkommen draußen. Es müsste wieder ein neues Projekt des Sozialministeriums erfolgen, aktuell ist aber nichts in Aussicht", schildert Bartsch.

Der Unterricht wird seither von den Ehrenamtlichen alleine gestemmt wird.

Mittel werden gekürzt

"Ich habe die ganze Zeit eine kleine Aufwandsentschädigung erhalten, die wird nun aber gestrichen. Jetzt mach ich halt ehrenamtlich weiter" – Petra Heller trägt die Entscheidung der evangelischen Kirchengemeinde in Zirndorf mit Fassung. Zwei Jahre war sie dort geringfügig beschäftigt, Anlass war die Betreuung der Notunterkunft im ehemaligen Praktiker-Markt. Da diese aber im Juni aufgelöst wurde, fiel aber auch der kleine Nebenjob weg. Aber ums Geld geht es ihr nie, wenn sie regelmäßig als Teil der "Asylgruppe Zirndorf" mit anderen sich um die schulische Betreuung der Mädchen und Jungen kümmert, die hier bis zu drei Monate lang für die ersten Schritte im deutschen Schulwesen fit gemacht werden.

An ihrer Seite ist dann auch oft Marian Bakkal, die im Jahr 2000 aus dem Irak nach Deutschland kam und neben einem mittlerweile druckreifen Deutsch auch aramäisch, arabisch, englisch und türkisch spricht. "Die meisten Sprachen der Kinder, die in die ZAE kommen, decke ich damit ab. Nur mit dem fränkischen Dialekt meiner Kollegen habe ich manchmal zu kämpfen", lacht sie. Sie ist in Teilzeit beim Diakonischen Werk Schwabach-Roth fest angestellt, die das von der EU geförderte Projekt "SAFE" in der ZAE Zirndorf mit dem Schwerpunkt "Beratung von besonders schutzwürdigen Flüchtlingen" betreiben. An drei Vormittagen in der Woche ist Marian Bakkal in der Schule mit eingesetzt und hatte "volles Haus" in der liebevoll zur Schule umgebauten Kasernen-Kapelle, um deren Einrichtung die ZAE manche fränkische Dorfschule beneiden würde. Und das noch mindestens zwei weitere Jahre: Erst vor wenigen Tagen hätten die Geldgeber die Förderung verlängert, wie Projektleiterin Christa Höfler erklärt. Vor der Zukunft ist ihr nicht bang: "Das Thema Ankerzentrum nehmen wir vorerst gelassen. Auch wenn wir nicht wissen, wie viele Kinder dann hier zusätzlich unterrichtet werden sollen", meint Höfler.

Viele Stunden ehrenamtliche Arbeit

Doch das ist schon eine gefühlte Ewigkeit her. Zwar kommen immer noch täglich Menschen nach Zirndorf, wollen einen Asylantrag stellen und kommen dann oft erst einmal in der ZAE unter. "Den Unterricht besuchen aber im Schnitt zwischen 5 und 20 Schüler zu uns, jeden Tag unterschiedlich", erklärt Annegret Unnützer von der Asylgruppe, die den Stundenplan für die Ehrenamtlichen entwirft. Im Kalenderjahr 2017 seien insgesamt 310 Flüchtlingskinder aufgenommen und beschult worden. Neben Marian Bakkal und Annegret Unützer, der als geringfügig Beschäftiger für die Koordinierung und Unterrichtsvorbereitung von der evangelischen Kirchengemeinde in Zirndorf fünf Wochenstunden bezahlt werden, leisten rund 15 Ehrenamtliche an sechs Tagen je zwei Stunden Unterricht – immer zwei Mitarbeiter pro Unterrichtstag.

Jede Woche findet von Montag bis Samstag von 9 bis 10 Uhr Schulunterricht für die Kinder von sieben bis zehn Jahren statt, im Anschluss eine Stunde für die Elf- bis Vierzehnjährigen statt. "Die Schüler kommen freiwillig zu uns", sagt Unnützer. Der Unterricht sei nicht nur zum Lernen wichtig, sondern auch eine willkommene Abwechslung für die Heranwachsenden, die sich in der ZAE schnell langweilen. Nach drei Monaten greift dann aber die offizielle Schulpflicht, die Kinder und Jugendlichen werden auf die Klassen in den Regelschulen in Zirndorf und Wintersdorf verteilt. Natürlich sind nicht alle Ehrenamtlichen ehemalige Lehrer oder Erzieher. Unterrichtet wird aber immer mit handfestem Material, das zum Beispiel vom Verein "Flüchtlingshilfe München" bereitgestellt wurde.

Unterrichtsmaterialien in vielen Sprachen

Petra Heller zeigt auf das Regalsystem hinter der Tafel. Dort ist das mit Bildern und Texten ausgestattete Heft "Willkommen! – Die deutsche Sprache" in Arabisch, Russisch und weiteren Sprachen vorhanden. Wir ziehen die arabische Fassung hervor und lesen neben comicähnlichen Abbildungen, wie Handschuhe, Mantel und Pullover in arabischer Sprache heißen, auch wenn die Schrift natürlich eine andere ist. Im Schulbuch, wie es auch in einer rein deutschsprachigen Ersten Klasse zu finden sein könnte, werden die Uhr, die Körperteile und auch wichtigste Umgangsformen erklärt. "Die Kinder werden von uns am Anfang mit einfachen Rucksäcken mit Heft, Stiften oder Schnellheftern ausgestattet und bekommen eine Art Schulpass", erklärt Unnützer.

Action Painting